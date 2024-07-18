41,8 процента составила доля рубля в оплате импорта в РФ в мае 2024 года, следует из данных Банка России. Показатель растет с начала года после стабилизации на уровне 30% в течение 2023 года, максимальна (45,3%) доля рубля в расчетах за импорт из Африки, минимальна — в расчетах с Европой и Америкой (14,3% и 25,9% соответственно). Доля валют недружественных стран в оплате импорта в мае незначительно подросла (до 23,4% с 22,8% в апреле) после устойчивого снижения с уровня в 28% в конце 2023 года. Доля «прочих» же валют (в том числе юаня) в мае снизилась до 34,9% с максимума в 41,5% в январе, что может объясняться ужесточением комплаенса из-за опасений вторичных санкций банками КНР.