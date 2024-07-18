МВД Франции отказало в посещении мероприятий Олимпиады почти 4 тыс. человек

Сотрудники МВД Франции провели 870 тыс. административных расследований, по итогам которых допуск на мероприятия Олимпийских игр был ограничен для 3922 человек, сообщил глава ведомства Жеральд Дарманен. Он отметил, что сейчас проведению соревнований ничего не угрожает, но МВД продолжает внимательно следить за ситуацией.

В интервью журналистам, которое публикует BFMTV Sport, господин Дарманен рассказал, что среди 3922 человек, которым отказали в участии в олимпийских мероприятиях, 131 включен в список fiche S (лица, представляющие угрозу безопасности.— "Ъ"). Еще 18 числятся в базе данных МВД как радикальные исламисты, 167 — как ультралевые активисты, 80 — как ультраправые.

«Почему так много людей? Это могут быть люди, которые подозреваются в причастности к вмешательству со стороны иностранных государств. Мы уделяем особое внимание, например, гражданам России или Белоруссии,— объяснил глава МВД Франции.— У всех нас есть веские причины для отказа, и каждый раз они обоснованы. И эти отказы, конечно, могут быть обжалованы в суде, если люди того пожелают».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. На открытии Игр будут присутствовать 10,5 тыс. спортсменов из 206 стран, а также 120 глав государств и членов правительств. Церемония впервые состоится не на стадионе, а в виде водного парада на Сене. Российские спортсмены, допущенные на Олимпиаду в нейтральном статусе, смогут присутствовать на открытии, но без участия в параде.

Подробнее о подготовке к Играм — в материале «Ъ» «Министру Сена по колено».

Милена Костерева