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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 20–21 июля

18 июля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых хоррор-драма Вероники Франц и Северина Фиала «Одержимая» и итальянская традикомедия Джиневры Эльканн «Я же говорила». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».

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Я же говорила
Тебе не убежать
Одержимая
Мадам Клико
Дастур
Второй акт
Папуля
Культурная комедия
На гребне волны. Возвращение
Максин XXX
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Я же говорила (Te l'avevo detto, 2023)

Я же говорила

  • Режиссер: Джиневра Эльканн
  • В ролях: Грета Скакки, Дэнни Хьюстон, Валерия Голино, Риккардо Скамарчо, Альба Рорвахер, Валерия Бруни-Тедески
  • Жанр: драма / Италия / 100 мин.
  • В прокате: с 18 июля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Ежегодные сообщения о температурных рекордах и аномальном зное — давно уже привычная часть новостного фона. Джиневра Эльканн, для которой "Я же говорила" — вторая полнометражная режиссерская работа, вместе со своими со-сценаристками Иларией Бернардини и Кьярой Барзини делает даже не такое уж невероятное допущение: в ее фильме беспрецедентная жара охватывает Рим уже в январе, когда с улиц и из квартир еще не убраны елки и прочая рождественско-новогодняя атрибутика. Закадровые голоса из радиоприемников сообщают, как 32 градуса превращаются в 36, подбираются к сорока, но и на этом дело не останавливается.

Город плавится в раскаленном мареве: оператор Владан Радович как будто слегка размывает каждый кадр, погружая его в дымку желтых, оранжевых, красных тонов, заставляя зрителей на себе прочувствовать пышущий с экрана жар.

Персонажи картины при этом продолжают одеваться по сезону, а не по погоде, в худи, кофты и сапоги, несмотря на льющий с них градом пот, как будто упорно пытаются сделать вид, что ничего выходящего из ряда вон не происходит, и сохранить остатки нормальности. С последней, впрочем, большинство из них давно попрощалось — и климатическая перверсия только обостряет и подогревает личные кризисы, комплексы и неврозы. Все они сплетаются в единый клубок, ниточки которого тянутся от одного героя к другому».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Жаркие странности».

Тебе не убежать (You Can't Run Forever, 2024)

Тебе не убежать

  • Режиссер: Мишель Шумахер
  • В ролях: Дж. К. Симмонc, Фернанда Уррехола, Аллен Лич, Изабель Анайя, Грэм Патрик Мартин, Андрес Велес
  • Жанр: триллер, драма / США / 102 мин.
  • В прокате: с 18 июля

Кинокритик Михаил Трофименков: «В фильме есть то, что кажется реальной загадкой. Каким образом в это варево окунулся Джей Кей Симмонс? Не только исполнитель роли амбивалентного журналюги Джея Джона Джеймсона в фильмах о Человеке-пауке, но и обладатель "Оскара", "Золотого глобуса" и "Бафты" за роль (второго плана) тиранического режиссера в фильме Дэмиена Шазелла "Одержимость" (2014). Актер таких фильмов, как "После прочтения сжечь" (2008) братьев Коэн и "Ла-Ла Ленд" (2016) того же Шазелла. Разгадка на самом деле очень проста: Симмонс — супруг снявшей этот фильм Мишель Шумахер. Впрочем, какая разница».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Игры деда-людоеда».

Одержимая (Des Teufels Bad, 2024)

Одержимая

  • Режиссеры: Северин Фиала, Вероника Франц
  • В ролях: Аня Пляшг, Мария Хофштаттер, Дэвид Шейд, Наталья Баранова, Лукас Вальхер, Клаудия Мартини
  • Жанр: драма, ужасы / Австрия, Германия / 121 мин.
  • В прокате: с 18 июля

Обзор «Ъ-Weekend»: «1750-‍й, австрийская деревушка. Девушка Агнес (Аня Пляшг) с радостью встречает долгожданное событие — она становится женой Вольфа (Дэвид Шейд), переезжая из родительского дома в уединенную лачугу посреди леса. Но супружеская жизнь не заладилась с первой же брачной ночи, муж не проявил к ней никакого интереса — и его либидо никак не обнаружит себя в дальнейшем. Дальше — хуже. Назойливая свекровь (Мария Хофштаттер) будет вечно ошиваться дома у молодоженов, ругая сноху за отсутствие детей, неустроенное хозяйство и витание в облаках. А сама Агнес начнет постепенно сходить с ума — постоянное давление общества и неосуществимое желание забеременеть сделают ее изгоем в этой небольшой коммуне, что приведет к жестокой трагедии».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Почему женщины убивают».

Мадам Клико (Widow Clicquot, 2023)

Мадам Клико

  • Режиссер: Томас К. Нэппер
  • В ролях: Лео Сутер, Хейли Беннетт, Наташа О’Кифф, Бен Майлз, Том Стерридж, Фиби Николлс
  • Жанр: драма, биография / США / 89 мин.
  • В прокате: с 18 июля

Кинопрокатчик Global : «Всего семь лет после свадьбы Барба-Николь Клико наслаждалась беззаботной жизнью. Но, потеряв горячо любимого мужа, она вынуждена взвалить на свои плечи огромный семейный бизнес, переживающий не лучшие времена».

Дастур (2023)

Дастур

  • Режиссер: Куаныш Бейсек
  • В ролях: Алдабек Шалбаев, Ермек Шынболатов, Нурай Жеткерген, Нурай Бексултанова, Алдияр Жапарханов, Ануар Баймухаев
  • Жанр: ужасы, фантастика / Казахстан / 90 мин.
  • В прокате: с 18 июля

Кинопрокатчик «Вольга»: «Когда молодую девушку из отдалённого аула насилует избалованный сын влиятельного бизнесмена, его отец делает все, чтобы замять дело. Единственный выход для всех — свадьба, как и полагается по местным традициям. Однако с переездом девушки в дом новоиспеченного мужа все виновные начинают умирать при мистических обстоятельствах…»

Второй акт (Le deuxi&egrave;me acte, 2024)

Второй акт

  • Режиссер: Кантен Дюпьё
  • В ролях: Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель, Рафаэль Кенар, Мануэль Гийо, Франсуаза Газио
  • Жанр: комедия / Франция / 80 мин.
  • В прокате: с 11 июля

Обзор «Ъ-Weekend»: «Главная тема "Второго акта" — вечный идефикс Дюпьё о размытии границ между реальным и сыгранным, воображаемым. Плюс смутные размышления о философии актерский игры и кино вообще, а также об онтологии феномена кинозвезды (в одном из его фильмов — "Шина" — эта роль была отведена обычной старой покрышке). А поскольку мы живем в мире побеждающего ИИ, то к этому золотому набору добавляются шутки про возмутительную виртуализацию и симулякризацию мира, данного нам в ощущениях. Возможно, именно по причине столь глубокого и многослойного содержания эту очаровательную безделушку сделали фильмом открытия Каннского фестиваля — но если не морочить себе голову сложными материями, "Второй акт" покажется форменным издевательством над двумя базовыми конструкциями всякого порядочного авторского кино. Первая из них — долгий, многозначительный проход героев, снятый с тележки (привет, Фассбиндер и Бела Тарр), вторая — бесконечные застольные разговоры (здравствуйте, Эсташ и Хон Сан Су)».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Искусственное воображаемое».

Папуля (Daddio, 2023)

Папуля

  • Режиссер: Кристи Холл
  • В ролях: Дакота Джонсон, Шон Пенн, Маркос Антонио Гонсалес, Зола Ллойд, Шеннон Гэннон
  • Жанр: драма / США / 100 мин.
  • В прокате: с 11 июля

Обзор «Ъ-Weekend»: «Из терминала нью-йоркского аэропорта имени Джона Ф. Кеннеди выходит крашеная блондинка и садится в первое на парковке такси. Тут истинный ньюйоркчанин, как и всякий фанат классических фильмов о Нью-Йорке, смахнет слезу умиления: в кадре те самые yellow cabs, ездящие исключительно "по счетчику" желтоцветные машины, которые вот-вот будут полностью сметены с лица земли "уберами" и прочие "гетами". О неизбежной гибели одного из символов мегаполиса первым делом говорит и водитель, улыбчивый мужчина с грустными глазами и лицом двукратного обладателя премии "Оскар" Шона Пенна. Его зовут Кларк, и он человек старой закалки: вырос в "Адской кухне" еще до эры джентрификации, предпочитает наличку "пластиковым деньгам", любит поговорить про мировую историю ("а знали ли вы, что за обычную соль велись войны?") и напрямую спросить о личном.

Представившаяся как Герли (буквально "Девчонка") героиня Дакоты Джонсон и не думает закатывать глаза или уходить в телефон. Хоть и сразу оговорившийся, мол, "вы не обязаны слушать или отвечать на весь мой бред", но не в меру разговорчивый таксист становится собеседником на ближайшие полтора часа. Маршрут долгий, а тут еще то пробки, то аварии. А поговорить им есть о чем».

Подробнее о фильме  — в материале «Ъ-Weekend» «Разговоры о всяком».

Культурная комедия (2024)

Культурная комедия

  • Режиссер: Владимир Котт
  • В ролях: Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич
  • Жанр: комедия / Россия / 95 мин.
  • В прокате: с 11 июля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Он (Алексей Чадов) — заместитель мэра Перми, "крепкий хозяйственник", курирующий в городе строительство и реновацию. Разговаривает на странном жаргоне, который авторы фильма считают полублатным сленгом, ездит на желтом кабриолете "Порше" и в любой непонятной ситуации достает из кармана пухлую пачку пятитысячных купюр, которыми пытается откупиться от чего угодно. Она (Яна Гладких) — "духовно богатая дева", преподавательница института культуры, одиноко проживающая почему-то не с кошкой, а с собакой. На занятиях разбирает со студентами Чехова и Пастернака, водит их на выставку пермской деревянной скульптуры, в свободное время мечется по области с тряпичной куклой коми-пермячки в натуральную величину. Они такие разные, но все же волей сценаристов им предназначено быть вместе. Виктор Александрович выучит наизусть два стихотворения Пастернака и заскучает в обществе своей пухлогубой, но необразованной подруги (Маргарита Аброськина); Марина Николаевна научится укладывать волосы и поймет, что чиновники тоже люди».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Чтоб сказку сделать Пермью».

На гребне волны. Возвращение (Sons of Summer, 2023)

На гребне волны. Возвращение

  • Режиссер: Клив Флери
  • В ролях: Изабель Лукас, Темуэра Моррисон, Джо Дэвидсон, Кристофер Пэйт, Стив Нейшн, Алекс Флери
  • Жанр: боевик, детектив / Австралия / 88 мин.
  • В прокате: с 11 июля

Кинокритик Михаил Трофименков: «Когда на экране появляются под попкорновую музыку Марка Д’Анджело туристические виды австралийских пляжей, в рапиде рассекающие зеленые волны мускулистых тел серфингистов и прочие золотые пески, еще остается надежда, что это так, атмосферная заставка к обещанному триллеру.

А вот и нет. Вся эта благодать, по сравнению с которой телепродукция, скажем, National Geographic покажется шедеврами Антониони, занимает две трети экранного времени. Ремесленная реклама отдыха в Австралии. Опять тарзаньи тела, играющиеся с водной стихией на фоне далеких небоскребов. Опять рапиды. Опять невыносимый Д’Анджело...

Обычно рекламные вставки вторгаются в тело фильма. Здесь же действие вторгается в тело полнометражной рекламы».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Пляж-парад»

Максин XXX (MaXXXine, 2024)

Максин XXX

  • Режиссер: Тай Уэст
  • В ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале, Лили Коллинз, Кевин Бейкон
  • Жанр: ужасы / США, Великобритания, Новая Зеландия / 103 мин.
  • Слоган: «Голливуд требует жертв»
  • В прокате: с 11 июля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Режиссер, сценарист, продюсер, часто монтажер и иногда даже оператор своих фильмов, Тай Уэст до поры до времени был известен в основном в узких кругах любителей хоррора — он снял семь полнометражных лент (причем от присутствия своего имени в титрах одного из них пытался отказаться) и подвизался в сериалах того же жанра, пока в 2020 году его не взяла под крыло модная независимая студия А24. В 2022-м Уэст достиг более мейнстримной известности, огорошив публику двойным ударом: в марте А24 выпустила снятый им фильм "Х" о группе порноделов из 1979 года, заехавших на ферму в техасской глуши, чтобы снять там "кино для взрослых", и встретивших там далекий от радушного прием; а в сентябре — его формальный приквел "Пэрл", раскрывавший предысторию жуткой старухи-убийцы из первой картины. Оба фильма, как чаще всего и бывает с продукцией этой студии, были неплохо приняты зрителями и еще лучше — критиками, а Пэрл в исполнении Мии Гот (она же сыграла сразу две роли в "Х") даже стала героиней интернет-мемов.

"Максин", по идее, должна стать завершением трилогии, хотя еще до ее выхода Уэст кокетливо намекнул, что у него есть идеи для четвертого фильма, который он готов снять, если зрителям понравится этот».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «И на порнуху бывает проруха».

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