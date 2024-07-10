Чтоб сказку сделать Пермью

«Культурная комедия» Владимира Котта, выходящая в прокат на этой неделе,— попытка «поженить» на экране юмор, романтику и слегка запоздавший рекламный ролик к прошлогоднему 300-летию Перми. Однако этот тройственный союз получился столь же неубедительным, как внезапная любовь главных героев картины, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экранное влечение чиновника (Алексей Чадов) к интеллигентке-преподавательнице (Яна Гладких) лишено реализма

Фото: Централ Партнершип Экранное влечение чиновника (Алексей Чадов) к интеллигентке-преподавательнице (Яна Гладких) лишено реализма

Фото: Централ Партнершип

Он (Алексей Чадов) — заместитель мэра Перми, «крепкий хозяйственник», курирующий в городе строительство и реновацию. Разговаривает на странном жаргоне, который авторы фильма считают полублатным сленгом, ездит на желтом кабриолете «Порше» и в любой непонятной ситуации достает из кармана пухлую пачку пятитысячных купюр, которыми пытается откупиться от чего угодно. Она (Яна Гладких) — «духовно богатая дева», преподавательница института культуры, одиноко проживающая почему-то не с кошкой, а с собакой. На занятиях разбирает со студентами Чехова и Пастернака, водит их на выставку пермской деревянной скульптуры, в свободное время мечется по области с тряпичной куклой коми-пермячки в натуральную величину. Они такие разные, но все же волей сценаристов им предназначено быть вместе. Виктор Александрович выучит наизусть два стихотворения Пастернака и заскучает в обществе своей пухлогубой, но необразованной подруги (Маргарита Аброськина); Марина Николаевна научится укладывать волосы и поймет, что чиновники тоже люди.

Синопсис «Культурной комедии» кажется знакомым: почти такой же сюжет был в фильме Авдотьи Смирновой «Два дня» (2011). Тот фильм, правда, снимался в другие, более наивные времена, когда в пробуждение тяги к прекрасному в душе отдельно взятого эффективного менеджера, пожалуй, можно было даже поверить. Тем более что в «Двух днях» были все необходимые составляющие качественного ромкома: хороший сценарий, узнаваемые персонажи и «химия» между главными героями, сыгранными Федором Бондарчуком и Ксенией Раппопорт, благодаря которой их чувства друг к другу казались настоящими даже на фоне абсурдности происходящего. При этом авторы не чурались и вполне откровенной сатиры на темы коррупции и чиновничьего подхода к решению вопросов как материальных, так и эфемерных.

В картине Владимира Котта, увы, ничего этого нет. Вроде бы ее создатели и хотят подпустить актуальности: скажем, губернатор (Андрей Федорцов) сажает курировать культуру в крае свою дочку (Александра Велескевич), которая еще недавно разъезжала по всяким Лондонам, а теперь папа велел ей оставаться на родине (почему — из фильма не очень понятно; наверное, что-то случилось). И даже зачем-то шутят на тему секс-меньшинств и радуги, правда, эти шутки любящая иностранные словечки губернаторская дочка наверняка припечатала бы модным термином «кринж».

Авторы даже зачем-то шутят на тему секс-меньшинств и радуги — правда, эти шутки любящая иностранные словечки губернаторская дочка наверняка припечатала бы термином «кринж»

Но и губер оказывается понимающим мужиком, и дочку свою готов с высокой должности понизить до ассистентки Виктора. И сам Виктор, как выясняется, искренне болеет за народное благо: бордюры и плитка дороги ему как средство сделать жизнь сограждан красивее и удобнее, к тому же, в отличие от «московского говна» (так говорится в фильме), их хватит на 50 лет. А что грубоват, неотесан и Пастернака не читал — так это у него было тяжелое детдомовское детство. С желтым «Порше», правда, ситуация не очень прозрачная, но наверняка же такой хороший парень честно накопил на авто из своей зарплаты.

Что до романтики, то Чадова и Гладких, угодивших в тиски мертворожденного сценария, даже не хочется упрекать в актерской фальши — какая уж тут любовь, когда и по отдельности их персонажи не похожи на реальных людей. Выжить в этой пустыне удалось только Юрию Стоянову, изобразившему ходячее культурное достояние — сильно пьющего поэта Белозерова. За исключением его яркого, пусть и гротескного, выхода, «Культурная комедия» больше всего напоминает пыльную диораму во всеми забытом краеведческом музее, к которой в рамках освоения бюджета и для отчетности прикрутили новую глянцевую табличку.