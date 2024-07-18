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Коммерсантъ FM
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В Карадагском заповеднике в Крыму потушили открытый огонь

В Карадагском природном заповеднике в районе Коктебеля пожарные ликвидировали открытое горение, сообщили “Ъ” в МЧС Крыма. «Сейчас проводится проливка территории»,— уточнили в ведомстве. По словам специалистов, общая площадь пожара составляет 40 га. На месте происшествия продолжают работать около сотни представителей МЧС, Росгвардии, министерства природных ресурсов и экологии Республики Крым, скорой помощи, МВД и волонтеры.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Сильный пожар в Карадагском природном заповеднике начался 15 июля. Сотрудники полиции задержали местного жителя, действия которого, по подозрению правоохранителей, могли привести к пожару. Он занимался резкой металла болгаркой в одном из домовладений. От искр загорелась сухая растительность.

Площадь Карадагского заповедника превышает 2800 га. Там проживает два десятка видов животных и встречается около 80 видов редких растений, которые занесены в Красную книгу. По предварительным оценкам экологов, заповедник сможет после пожара восстановить свою флору и фауну естественным образом, однако на это уйдут годы. Более точные оценки ученые обещают обнародовать, когда смогут детально изучить пострадавшую территорию.

По сообщениям синоптиков, на полуострове держится аномально высокая температура, в Симферополе в среду воздух прогрелся до 37,5 градусов. Примерно такие же показатели фиксируют и в других городах Крыма.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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