В аварийность добавили ватты

Уровень аварийности на российских дорогах за первое полугодие практически не изменился по сравнению с показателями аналогичного периода 2023 года. МВД зафиксировало более 56,3 тыс. ДТП с пострадавшими, в которых погибло 5,9 тыс. человек и ранено 70 тыс. граждан. В течение всего прошлого года аварийность росла из-за разворота привычного грузового трафика с запада на восток страны, свой вклад внес и автотуризм. Сейчас заметны новые негативные тренды, в частности, связанные с растущей популярностью у россиян средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Данные об аварийности на российских дорогах за первые шесть месяцев обнародованы ГИБДД. Всего произошло 56,3 тыс. ДТП с пострадавшими или погибшими (мелкие аварии, где ущерб получили только транспортные средства, в отчетность не попадают), что на 0,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Погибло 5,9 тыс. человек (+0,4%), ранено 70,4 тыс. (-2%).

Лидерами по росту аварийности среди российских регионов стали Ненецкий автономный округ (+57,1%), Камчатка (+30,2%), Псковская область (+25,2%), Калининградская область (+23,1%), республика Алтай (+22,2%). Среди субъектов, где, напротив, наблюдается снижение числа ДТП, впереди Брянская область (-33,1%), Карачаево-Черкесия (-21,8%), Архангельская область (-21,5%), Башкирия (-20%), Смоленская область (-20%).

Больше всего аварий произошло традиционно в Москве (3,9 тыс. со 146 погибшими), меньше всего — на Чукотке (шесть ДТП с одним погибшим).

По итогам прошлого года, напомним, полицейское ведомство отчиталось о росте числа дорожных происшествий на 4,5%. Как отмечали эксперты и подтверждали в МВД, это произошло во многом из-за последовавшего вслед за введением против РФ экономических санкций перенаправления автотранспортных грузовых потоков с запада на восток страны. Свой вклад внес и рост популярности автотуризма, который также объяснялся сложившейся в связи с закрытием границ ситуацией. С начала 2024 года тренд сменился на позитивный, но сейчас плавное снижение уровня аварийности фактически прекратилось.

На фоне стабилизации ситуации наблюдается и ряд негативных тенденций. Одна из них связана со стремительно набирающими популярность средствами индивидуальной мобильности (СИМ).

На это указывает член Общественной палаты РФ Александр Холодов. 1 марта 2023 года вступили в силу поправки к ПДД с правилами для СИМ, после чего аварии с электросамокатами стали чаще попадать в статистику ГИБДД, говорит эксперт. При этом инспекторы во многих регионах относят электросамокаты с двигателями от 250 Ватт (0,33 л. с.) не к средствам индивидуальной мобильности, а к мопедам, для управления которыми требуются права, а пользователь обязан проходить освидетельствование и соблюдать прочие «водительские» обязанности. Так, отчитались в ГИБДД, за полгода на 26,9% выросло число ДТП по вине водителей мопедов и приравненных к ним транспортных средств, на 47,9% — число погибших в них.

Заметен и скачок ДТП, совершенных молодыми водителям (до 18 лет),— от 55% до 78% в зависимости от возрастной группы. Общая аварийность с участием детей увеличилась на 6,6% (до 7,9 тыс. аварий), из них более 1 тыс. ДТП — с участием детей, управлявших различными «механическими транспортными средствами». В 795 авариях дети управляли мототранспортом, мопедами или электросамокатами, в 699 — велосипедами.

Также наблюдается рост числа опрокидываний автомобилей (+20,8%), наездов на животных (+14,9%) и наездов на стоящий автомобиль (+7,2%).

На 3,6% выросло число ДТП в городах федерального значения (в Москве — на 4,9%, Санкт-Петербурге — на 2,2%) и на платных дорогах (+16,1%). В последнем случае, скорее всего, сработал эффект низкой базы, предполагает член Общественного совета при МВД РФ Игорь Моржаретто. Он указывает, что общая протяженность платных дорог за год выросла, были открыты, в частности, обход Аксая и Дальний западный обход Краснодара на М-4 «Дон», участки трассы М-12 — увеличился трафик и число ДТП.

Примечательным фактором можно назвать также рост ДТП по вине водителей трамваев — на 27%. Речь идет о единичных ДТП с пострадавшими и погибшими, произошедшими за полгода в разных регионах. Антирекордсменом стал Татарстан (7 ДТП), Свердловская область (5), Бурятия (4). Гибнут в таких авариях редко, но такие случаи в 2024 году зафиксированы в Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Татарстане, Пермском крае.

Официальной статистики по нарушениям ПДД за шесть месяцев полицейское ведомство не публикует. Но, например, столичный дептранс 13 июля привел данные о том, что за полгода камеры в Москве зафиксировали более 10 млн фактов превышений скоростного лимита, из них 9,8 млн — превышения до 40 км/ч, 216 тыс.— 40–60 км/ч, 21,6 тыс.— более чем на 60 км/ч. Эта статистика показательна тем, что на Москву приходится одна шестая всех штрафов ГИБДД в России.

Иван Буранов