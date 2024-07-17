Суд арестовал экс-главу департамента культуры Москвы Кибовского на два месяца

Замоскворецкий суд Москвы по ходатайству следствия арестовал на два месяца — до 16 сентября — бывшего главу департамента культуры столицы Александра Кибовского. Он обвиняется в получении взяток на сумму более 100 млн руб. и мошенничестве. Кибовский вину не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кибовский на заседании суда

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда Александр Кибовский на заседании суда

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Как пишет «Интерфакс», на заседании следователь заявил, что на допросе Александр Кибовский «дал показания, противоречащие материалам уголовного дела». По этому делу есть другие фигуранты, однако следователь не уточнил, о ком идет речь. ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о главе компании «Евроком» Андрее Нероденкове.

Следствие настаивало на аресте Александра Кибовского, поскольку иначе он может скрыться и помешать расследованию. Защита просила суд избрать другую меру пресечения, указывая, что господин Кибовский должен помогать пожилой маме, у него множество наград, а в последнее время он покидал Москву только в рамках рабочих поездок в ДНР и ЛНР. Сам Александр Кибовский сообщил о планах отправиться в зону боевых действий на Украине, «если отпустят».

Александру Кибовскому предъявлено обвинение в восьми эпизодах получения взяток общей суммой более 100 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одном эпизоде мошенничества (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, за полученную сумму бывший глава департамента культуры помогал коммерческим организациям заключать госконтракты. Действовал господин Кибовский в составе организованной группы, утверждает обвинение.

Александр Кибовский начал работать в правительстве Москвы в ноябре 2010 года. Он занимал должность руководителя городского департамента культурного наследия, а с 2015-го по сентябрь 2023 года был главой городского департамента культуры. В октябре 2023-го был назначен советником аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культуры — представителем аппарата мэра и правительства Москвы по вопросам культурного сотрудничества с новыми субъектами РФ.

Лусине Баласян