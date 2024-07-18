Китай замотался алюминиевой проволокой

Российская алюминиевая промышленность нашла новую нишу в Китае: экспорт алюминиевой проволоки в этом году поставил рекорд и за пять месяцев превзошел предыдущие годовые максимумы. Перспективы роста есть, так как Китай отказывается от медной проволоки на фоне высоких цен на этот металл. По мнению аналитиков, ниша для импорта данной продукции в Китае имеется, однако поставлять необработанный алюминий все же проще.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По итогам первых пяти месяцев 2024 года Россия поставила рекорд экспорта в Китай алюминиевой проволоки, следует из данных таможни. За этот период экспорт составил $4,5 млн.

Поставки подобной продукции никогда не были крупной статьей экспорта, наиболее существенный объем был зафиксирован в 2021 году — $3,8 млн. Однако рыночные тенденции говорят о перспективах дальнейшего роста поставок в Китай. Как сообщило 16 июля агентство Bloomberg, китайский оператор магистральных электросетей State Grid Corp of China — крупнейший единичный покупатель меди в мире — сократил закупки медного провода, нарастив при этом объем приобретения алюминиевого: за четыре месяца, цитирует агентство Shanghai Metals Market, объем тендеров State Grid на закупку алюминиевого провода вырос на 40%, до 718 тыс. тонн.

На электросетевой комплекс Китая, сообщает Bloomberg, приходится более четверти объема мировых поставок меди. И хотя отказ от закупок медного провода может быть лишь ответом на рост мировых цен на медь, поставивших в мае исторический рекорд в $11,1 тыс. за тонну, перспектива масштабного перехода State Grid of China с меди на алюминий означает серьезные перемены для мировых рынков. По словам аналитиков, с которыми побеседовало агентство, для Китая эта тенденция не новая и переход на закупки алюминиевого провода всякий раз происходит в ответ на скачок мировых цен на медь.

Сейчас медь стоит вчетверо дороже алюминия, хотя алюминий существенно уступает меди в электропроводности.

Объем поставок российской алюминиевой проволоки является незначительным в общем объеме продаж крупнейшего производителя алюминия вне пределов Китая «Русала», но увеличение экспорта алюминиевой продукции в Азию является устоявшимся трендом. По итогам 2023 года «Русал» сократил выручку, полученную в Европе и американском регионе, на 40%, до $3,5 млрд. Выручка, получаемая в Китае, выросла в 2,5 раза, достигнув $2,8 млрд. По данным китайской таможни, за первые пять месяцев экспорт необработанного алюминия из РФ в Китай составил $1,5 млрд, что уже больше половины всего объема поставок за 2023 год.

Экспортное направление сбыта является ключевым для «Русала».

В 2023 году компания произвела 3,8 млн тонн алюминия. Внутреннее потребление алюминия в РФ составило в прошлом году 1,2 млн тонн. При этом поставки на экспорт имеют свои сложности. Российская Алюминиевая ассоциация в декабре 2023 года заявляла, что многие из традиционных рынков сбыта для России потеряны, а работа на других осложнена. В частности, США, Великобритания и Австралия ввели заградительные пошлины на алюминий из РФ (270%, 35% и 35% соответственно), а в ЕС ключевые переработчики сами отказались закупать российский металл. «Из-за стагнации ряда западных экономик и замедления роста в Азии и, как следствие, профицита металла на мировых рынках значительно обострилась конкуренция по условиям поставки металла, биржевые цены на алюминий находятся на рекордно низком уровне с марта 2021 года, а региональные премии к цене упали до трехлетнего минимума»,— сообщала ассоциация.

В 2022 году Китай произвел 3,95 млн тонн алюминиевой катанки, из которой 95% пошло на производство проволоки и кабелей, говорит главный стратег инвестиционной компании «Вектор Икс» Максим Худалов. Экспорт алюминиевого провода из страны в 2022 году составил 171 тыс. тонн, что говорит о минимум 3,58 млн тонн потребления. С учетом минимального риска для местных игроков Россия безболезненно сможет поставлять в Китай до 350 тыс. тонн этой продукции. Правда, говорит аналитик, поставки готовой алюминиевой продукции, в отличие от полуфабрикатов,— куда более сложный процесс, требующий активной работы с конечными покупателями.

Евгений Зайнуллин, Наталья Скорлыгина