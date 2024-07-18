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Коммерсантъ FM
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Москве оформили регистрацию

Борьба за места в обновленной Мосгордуме пойдет без кандидатов «Яблока»

В среду вечером завершилась регистрация кандидатов в Московскую городскую думу (МГД): ее новый состав будет избран в сентябре. Последними были зарегистрированы кандидаты от партий, не представленных в федеральном парламенте, и как минимум 40 самовыдвиженцев: им нужно было представить подписи поддерживающих их избирателей. Мосгоризбирком допустил до выборов семерых кандидатов «Зеленых» и 23 кандидата от «Коммунистов России». Единственный выдвиженец от партии «Яблоко», который собрал нужное количество подписей, лидер ее фракции в уходящем созыве Максим Круглов, в выборах участвовать не будет: избирком обнаружил в его подписных листах значительную долю брака.

Подготовка к выборам в Мосгордуму на этот раз не такая шумная, как пять лет назад, но язарегистрированных претендентов на мандаты на этот раз больше

Подготовка к выборам в Мосгордуму на этот раз не такая шумная, как пять лет назад, но язарегистрированных претендентов на мандаты на этот раз больше

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Подготовка к выборам в Мосгордуму на этот раз не такая шумная, как пять лет назад, но язарегистрированных претендентов на мандаты на этот раз больше

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

От необходимости собирать подписи на выборах в Мосгордуму освобождены только представители парламентских партий — «Единой России» (ЕР), КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» (СРЗП) и «Новых людей». Всем остальным выдвиженцам нужно было заручиться поддержкой 3% избирателей — от 4,6 тыс. до 5,6 тыс. человек в зависимости от численности населения округа. Всего округов — 45, как и мест в столичном парламенте.

На этапе окончания регистрации стало очевидно, что как минимум одна партия, представленная в действующем составе МГД, в новом созыве представлена не будет. «Яблоко» (четыре депутата в нынешней городской думе) намеревалось бороться за победу в 24 округах, но справиться с задачей сбора подписей смогли только два кандидата: руководитель фракции в МГД Максим Круглов и помощник председателя партии Денис Папин.

Достоверность подписей последнего подвергли сомнению в самом «Яблоке»: как только господин Папин отнес их в избирком, партия отозвала его с выборов.

Проверка автографов господина Круглова закончилась вечером в среду: как сообщили в пресс-службе «Яблока», комиссия признала недействительными 1037 из 5664 собранных Максимом Кругловым подписей, или 18,3%. Для регистрации брак не должен превышать 5%. Большая часть автографов — 626 — была отвергнута из-за несоответствия паспортных данных базе МВД. 332 подписи были отсеяны из-за технического брака, еще 79 — из-за претензий к почерку (по закону граждане должны собственноручно вносить данные в подписные листы). Господин Круглов пообещал оспорить отказ в суде.

Партия «Зеленые» выдвинула в МГД 19 кандидатов, из которых собрать подписи смогли 9. Мосгоризбирком зарегистрировал семерых. «Это около 40% от списка,— чуть преувеличили успех в пресс-службе "Зеленых".— Узнаваемость партии среди москвичей удалось повысить, и более 50 тыс. жителей столицы, отдавая свои подписи за "зеленых" кандидатов, высказались в поддержку защиты окружающей среды и экологичной экономики».

Наибольшего успеха достигли «Коммунисты России». Партия выдвинула в МГД 25 человек, каждый из которых принес в избирком необходимое количество автографов. Регистрацию прошли 23 выдвиженца. Как пояснил “Ъ” лидер «Коммунистов» Сергей Малинкович, одного из участников гонки партия отозвала сама, поскольку на параллельных муниципальных выборах в Подмосковье «за него удалось собрать более широкий фронт левых сил». Еще одному партийному кандидату было отказано в регистрации из-за брака в подписных листах.

Из 98 самовыдвиженцев подписи в избирком принесла ровно половина.

По данным ГАС «Выборы» на вечер среды, как минимум 40 из 49 были зарегистрированы. Это, в частности, действующий депутат от КПРФ Виктор Максимов (Компартия отказалась повторно выдвигать его в МГД), помощница лидера ЛДПР Леонида Слуцкого Мария Воропаева, заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов и политтехнолог проекта «Депутатская академия» Юлия Харченко.

Среди зарегистрированных самовыдвиженцев оказалось много малоизвестных людей, которые ранее в политической жизни столицы замечены не были. Например, кассир-комплектовщик Вадим Александров, слесарь механосборочных работ Геннадий Гончаров и лаборант производства бакпрепаратов Юлия Евграфова. Допущены до выборов по итогу проверки сданных подписей несколько самовыдвиженцев, указавших в качестве адреса регистрации не Москву, а города Бор и Урень Нижегородской области, поселок Цимлянский Ставропольского края и село Доброе Липецкой области.

Отказ в регистрации получили пять самовыдвиженцев, принесших подписи в избирком. Таким образом, к вечеру 17 июля оставалась неизвестной судьба только четырех кандидатов.

Добавим, списки кандидатов парламентских партий к моменту завершения регистрации претерпели незначительные изменения. Два выдвиженца ЕР — оператор станков с ЧПУ Николай Губанов и главврач 191-й поликлиники в Измайлово Мария Соколова — скорее всего, не представили в избирком необходимый пакет документов, поскольку данных о них в ГАС «Выборы» нет. Таким образом, кандидаты ЕР будут бороться за победу в 43 округах из 45. Кандидат от КПРФ Дмитрий Сараев был лишен регистрации из-за привлечения к административной ответственности за демонстрацию экстремистской символики в соцсетях (см. “Ъ” от 5 июля). В ближайшее время по аналогичному поводу может быть снят с гонки его однопартиец Игорь Суханов. Таким образом, у КПРФ тоже остается 43 кандидата.

КПРФ и «Яблоко» жалуются на отказы в регистрации кандидатов на выборах в Санкт-Петербурге

ЛДПР сняла с выборов предпринимателя Михаила Горяного. В пресс-службе столичной ячейки “Ъ” заявили, что благодаря этому партия сможет «кинуть все силы на более приоритетные округа». Изначально либерал-демократы выдвигали 43 кандидата, теперь их 42. Численность списка «Новых людей» осталась неизменной — 45 фамилий, но при этом в четырех округах была проведена замена кандидатов. Наконец, список СРЗП из 45 человек изменений с момента выдвижения не претерпел.

По данным на вечер среды, всего статус зарегистрированных кандидатов в МГД получили 289 из 389 выдвиженцев, или 74%. Соответственно, конкурс составляет 6,4 кандидата на мандат. Отметим, в 2019 году о выдвижении на выборы в Мосгордуму заявляли 426 человек, допущены к участию были 225.

Андрей Прах, Григорий Лейба

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