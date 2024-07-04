Бюллетень по требованию

Мосгоризбирком в четверг утвердил порядок электронного голосования на осенних выборах, который отразится и на традиционном волеизъявлении. Главным нововведением стал заявительный порядок голосования бумажными бюллетенями: их теперь будут выдавать только по предварительному запросу избирателя. При этом, как подчеркивают в комиссии, в Москве сохраняются все доступные формы голосования, просто бумажное и электронное поменялись местами. Ведь еще совсем недавно уведомлять избирком в столице нужно было именно о желании проголосовать онлайн, а в остальных регионах такое правило действует до сих пор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Подать заявление о голосовании с использованием бумажного бюллетеня можно будет двумя способами: либо через личный кабинет на сайте mos.ru в срок с 22 июля по 2 сентября, либо в территориальной избирательной комиссии с 5 августа по 2 сентября. Единый день голосования в 2024 году должен пройти 8 сентября; в Москве, где будет избран новый состав Мосгордумы и муниципальные депутаты Троицкого и Новомосковского округов, избиратели смогут голосовать с 6 по 8 сентября. Как и прежде, электронные голоса вне зависимости от того, отданы ли они через систему дистанционного электронного голосования или терминалы для электронного голосования на участках, будут учитываться в одном общем протоколе.

По сути, бумажное и электронное голосование просто поменялись местами, отметил зампред Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, представляя новый порядок волеизъявления на заседании комиссии 4 июля. «Если раньше у нас дистанционное голосование носило заявительный характер, то теперь ситуация поменялась: наоборот, дистанционное голосование, которое теперь предпочитает подавляющее большинство избирателей, носит беззаявительный характер. Но для того, чтобы предоставить человеку возможность проголосовать при помощи бумажного избирательного бюллетеня, необходимо создать условия. Именно для этого я и предлагаю установить заявительный порядок для такого голосования»,— рассказал коллегам господин Реут.

Он напомнил, что если на выборах в Мосгордуму в 2019 году электронно голосовали около 10% избирателей, то в прошлом году на выборах мэра Москвы — уже около 80%. При этом зампред комиссии особо подчеркнул, что для избирателей остаются доступны все формы голосования.

Новым порядком предусмотрено, что даже если гражданин по каким-то объективным причинам не смог заранее подать заявку на бумажный бюллетень, то он вправе сделать это по факту явки на избирательный участок, и комиссия может предоставить ему такую возможность.

Напомним, что ранее Центризбирком признал утратившим силу действовавший до сих под порядок электронного голосования, предполагавший использование комплексов для электронного голосования. Вместо него комиссия утвердила новый документ, позволяющий регионам, и прежде всего Москве, учесть актуальные технические решения. В частности, в столице с 2022 года применяются терминалы электронного голосования и электронный список избирателей, которые позволяют москвичам голосовать на любом участке города.

Впрочем, при обсуждении этого решения в ЦИКе не обошлось без дискуссии, которая продолжилась и на заседании Мосгоризбиркома. Дмитрий Реут признался, что не поленился и нашел недавнее выступление председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина, на которое ссылался член ЦИКа Евгений Колюшин, выступая против электронного голосования. «Величайшее достижение цивилизации — право — не должно низводиться до уровня подпорки трансгуманистических проектов»,— процитировал господин Реут председателя КС. По его мнению, смысл этого высказывания заключается в том, что субъектом права не является робот или искусственный интеллект. «Субъект права — всегда живой человек, и право должно отвечать интересам людей»,— настаивал зампред Мосгоризбиркома. А общество давно сделало выбор в пользу электронного голосования, заключил он.

Член комиссии от КПРФ Николай Геращенко выразил опасение, что процедура уведомления слишком сложна и с самого начала ставит условия, которые не смогут выполнить избиратели, предпочитающие традиционный способ голосования.

Кроме того, опасается коммунист, избиратели могут оказаться недостаточно информированы: многие под выборами понимают исключительно день голосования, и именно в этот день, придя на участки, они рискуют узнать о том, что должны были сделать заявку заранее. В свою очередь, член Мосгоризбиркома от ЛДПР Александр Ноздрин пообещал: его партия сделает все возможное, чтобы оповестить о новом порядке голосования своих избирателей.

Любой порядок не догма, по итогам кампании будет понятно, насколько правильным был выбор, подвела итог дискуссии председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. «Пока предполагаю, что именно этот порядок вырисовывался жизнью, требовалось привнести правовую определенность в то, что у нас происходит»,— констатировала она.

Анастасия Корня