Едоки пришли на все готовое

Рост числа горожан, живущих в одиночестве, в небольших квартирах и проводящих больше времени на работе привел к стремительному росту потребления готовой еды. По итогам текущего года объем этого рынка может увеличиться на 38,8%, превысив значение в 1 трлн руб. Начавшие активно работать в сегменте ритейлеры перешли к формированию обеденных зон, создающих конкуренцию уже классическому общепиту, темпы роста бизнеса которого замедлились до 8–10% в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В 2024 году совокупные продажи готовой еды в России вырастут на 38,8%, до 1,04 трлн руб. Такой прогноз в своем исследовании приводит Infoline. За январь—июнь оборот уже достиг 435 млрд руб., увеличившись на 29% год к году. Темпы роста сегмента готовой еды, по данным аналитиков, ускоряются: в 2017–2023 годах средний показатель составлял 17%. На рынке общепита динамика, напротив, замедляется. Оборот кафе и ресторанов в сопоставимых ценах (с учетом инфляции) в этом году вырастет на 8–10%, до 4,8–4,9 трлн руб., считают в Infoline. Годом ранее рынок прибавил 14%.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает динамику с увеличением реальных доходов населения в сочетании с низким уровнем безработицы, последним обусловлена нехватка времени для самостоятельного приготовления пищи.

Согласно Росстату, среднемесячная зарплата в России в марте 2024 года выросла на 21,6% год к году, до 87,7 тыс. руб. Господин Бурмистров обращает внимание на то, что в России становится больше домохозяйств из одного человека: показатель вырос с 14 млн в 2010 году до 28,5 млн в 2023 году. «Готовить чаще предпочитают семьи»,— замечает он. Эксперт обращает внимание на рост числа небольших квартир, где зона кухни может быть ограниченной. Согласно данным «Дом.РФ», сейчас 7% строящегося в стране жилья (167,7 тыс. лотов) сформированы предложениями до 25 кв. м, 17% (389,9 тыс.) — 25–35 кв. м. Средняя площадь купленной квартиры за последние четыре года сократилась на 12%, до 43 кв. м.

Качество и разнообразие готовых блюд также растут: появляются предложения для разной аудитории, считает гендиректор RestCon Елена Перепелица. Партнер One Story Ольга Сумишевская обращает внимание на то, что в европейских странах достаточно много магазинов мини-форматов, изначально ориентированных на продажу готовой еды и напитков. В 2023 году, по данным Infoline, средний показатель составлял 3,2%.

Например, «Магнит» в 2024 году планирует увеличить число кофе-поинтов и пекарен в малых форматах с 2,5 тыс. до 5 тыс., «Пятерочка» собирается к 2026 году поставить их в каждом магазине. Для продукции также ищут дополнительные каналы сбыта. В «Азбуке вкуса» видят перспективу в сотрудничестве с АЗС и авиакомпаниями.

Активная экспансия на этом рынке ритейлеров может сказываться на сегменте HoReCa, считает управляющий директор «X5 Еда» Ольга Фельдт. Госпожа Сумишевская констатирует, что сети не только развивают направление готовой еды, которую можно съесть дома или в офисе, но и создают собственные обеденные зоны, конкурируя уже с рестораторами. Например, «Перекресток» недавно заявил о планах провести реконцепцию 130 магазинов в Москве и Нижнем Новгороде, оснастив их кафе.

Такие проекты могут перетягивать клиентов столовых и кафе, в то время как классическим ресторанам вряд ли придется конкурировать с ритейлерами за аудиторию, считает основатель Elementaree Ольга Зиновьева. Но и для общепита рынок готовой еды может быть дополнительным каналом продаж, считает руководитель категории готовой еды в «Яндекс Лавке» Мария Дмитриева. Так, сеть Rostic’s весной этого года начала продавать некоторые свои блюда в контейнерах на площадке онлайн-ритейлера «Самокат».

Ольга Фельдт предполагает, что в ближайшие пять лет рынок готовой еды будет расти ввиду наличия значительного потенциала для развития. Эксперт обращает внимание на то, что в европейских странах достаточно много магазинов мини-форматов, изначально ориентированных на продажу готовой еды и напитков. В России, по ее словам, точки такого формата только начинают запускать. Хотя рестораторы этого оптимизма не разделяют. Основатель Zemskiy Group Владислав Земский называет потенциал готовой еды ограниченным. «Мы видим, что сотрудники компаний, в офисах которых установлены аппараты с готовой едой, уже устали от этого формата питания и хотят вернуться к классическим обедам в заведениях, где готовят из-под ножа»,— рассуждает эксперт.

Дарья Андрианова