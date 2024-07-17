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Коммерсантъ FM
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ФАС потребует от нефтяных компаний обосновать рост оптовой стоимости АИ-95

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направит запрос в нефтяные компании, чтобы получить информацию об экономическом обосновании роста оптовой стоимости бензина АИ-95. В начале недели оптовая цена на бензин этой марки обновила максимум 2024 года.

«Также рекомендовано провести работу по увеличению объемов продаж АИ-95 на бирже, так как в настоящее время наблюдается сезонное повышение спроса именно этой марки бензина»,— говорится в сообщении ФАС (есть у «Ъ»). Вопрос обсуждался на заседании биржевого комитета.

15 июля стоимость АИ-95 преодолела отметку 70 тыс. руб. за тонну. Выше этого уровня АИ-95 торговался в последний раз в сентябре прошлого года, пока правительство впервые не запретило экспорт бензина. Сегодня, 17 июля, в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи цена на АИ-95 обновила рекорд и поднялась до 73,138 тыс. руб. за тонну. Источники «Ъ» сообщали, что АИ-95 не хватает даже с учетом того, что это топливо практически не вывозится.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Трудно быть баком».

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