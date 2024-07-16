Трудно быть баком

Биржевые цены Аи-95 продолжили рост, обновив максимальное значение за текущий год: 15 июля стоимость Аи-95 преодолела отметку в 70 тыс. руб. за тонну. Выше этого уровня Аи-95 торговался в последний раз в сентябре прошлого года, до тех пор пока правительство впервые не запретило экспорт бензина. Собеседники “Ъ” в отрасли объясняют подорожание топлива уменьшением объемов продаж на бирже в условиях растущего спроса. В правительстве рассчитывают на восстановление производства после завершения ремонтов ряда НПЗ. Но пока вслед за ростом оптовой стоимости бензин продолжает дорожать и на заправках.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Растущее потребление бензина толкает вверх биржевые цены

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Растущее потребление бензина толкает вверх биржевые цены

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Стоимость Аи-95 вновь обновила максимум за 2024 год, увеличившись 15 июля на СПбМТСБ на 1,2%, до 70,48 тыс. руб. за тонну. Аи-92 незначительно подешевел — на 0,1%, до 55,78 тыс. руб. за тонну. Биржевые котировки Аи-95 практически непрерывно растут с июня в условиях сезонного увеличения спроса на топливо, а также уменьшения объемов продаж нефтекомпаниями. С начала года стоимость Аи-95 выросла на 60%. По данным СПбМТСБ, 15 июля на бирже было продано 14 тыс. тонн Аи-95, тогда как 9–12 июля в среднем продавалось 16 тыс. тонн в сутки.

Топливо продолжает дорожать на бирже, несмотря на то что правительство с августа может вернуть запрет на экспорт бензина, который был введен с марта по август. Правительство приостановило эту меру с 20 мая по конец июня, а затем еще раз продлило разрешение на вывоз бензина до конца июля. Как сообщал “Ъ”, в условиях роста биржевых котировок предложение не продлевать разрешение на экспорт бензина в августе исходило от Федеральной антимонопольной службы (ФАС), и позиция была поддержана вице-премьером Александром Новаком (см. “Ъ” от 12 июля).

Комментируя ситуацию, 15 июля господин Новак признал, что «несколько напряглась ситуация по бензину Аи-95, но мы эти вопросы решаем» (цитата по ТАСС). «Просто идет график ремонтов некоторых заводов, которые должны в ближайшее время выйти из ремонтов, и объемы будут как прежде»,— пояснил чиновник. По его словам, если ситуация на топливном рынке будет напряженной, то в августе правительство не будет продлевать разрешение на экспорт.

Нефтекомпании продолжают увеличивать производство бензина, но медленнее, чем потребности в продукте, отмечают собеседники “Ъ”. Эта ситуация, по их словам, особенно характерна для Аи-95. Разрыв в цене между Аи-95 и Аи-92 на бирже — почти 15 тыс. руб. за тонну. Источники “Ъ” утверждают, что Аи-95 «не хватает» даже с учетом того, что это топливо практически не вывозится. Предполагается, что потребление бензина продолжит расти и далее с активизацией внутреннего туризма. По данным Reuters, за первое полугодие производство бензинов снизилось в среднесуточном выражении на 3,2% относительно аналогичного периода прошлого года.

Рост оптовых цен сказывается и динамике цен на АЗС. По данным Росстата, за неделю 2–8 июля розничные цены на бензин увеличились на 0,6%, неделей ранее — на 0,5%.

С начала года бензин на АЗС подорожал на 3,6%. Регуляторы стремятся не допустить, чтобы цены на заправках росли выше инфляции, ее уровень с начала года — 4,7%.

Впервые в истории стоимость Аи-95 превысила отметку в 70 тыс. руб. за тонну в августе 2023 года и продолжила расти в сентябре, оставаясь на высоких ценовых уровнях, до тех пор пока правительство в первый раз не применило эмбарго на экспорт топлива. Ограничительные меры позволили снизить стоимость бензина на треть и были отменены после того, как правительство с октября вернуло сокращенные вдвое выплаты по демпферу — механизму сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке при колебаниях мировых котировок.

Рост топливных цен на бензины наблюдается на бирже, то есть в оптовом сегменте рынка, с начала июня, когда запрет на вывоз этого топлива был приостановлен, отмечает Максим Малков из Kept.

И именно Аи-95, продолжает он, показал интенсивное подорожание, что связано с опасениями игроков рынка по поводу возможного дефицита поставок на внутреннем рынке на фоне высокого спроса в сезон отпусков. Кроме того, объемы экспорта могли вырасти на ожиданиях очередного ввода ограничений экспорта с августа 2024 года, полагает аналитик.

Дмитрий Козлов