«Строймастер» взялся за Липовку

Победителем торгов на комплексное освоение территории (КРТ) площадью 0,6 га в районе улиц Октябрьской и Валентина Скороходова в Липецке недалеко от реки Липовки стал местный застройщик «Строймастер». Компании предстоит за пять лет снести небольшой многоквартирный дом, создать инженерные сети, благоустроить общественное пространство и построить высотку до семи этажей. На КРТ также претендовала воронежская ГК «Крайс», но ее не допустили к участию. «Строймастер» оценивает проект минимум в 800 млн руб. Участники рынка предупреждают о сложностях из-за близости к воде. Риелторы называют локацию популярной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Строймастер» готов вложить от 800 млн рублей в благоустройство реки Липовка и новое жилье

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ «Строймастер» готов вложить от 800 млн рублей в благоустройство реки Липовка и новое жилье

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мэрия Липецка подвела итоги торгов на КРТ 0,6 га в районе улиц Октябрьской и Валентина Скороходова в центральной части города недалеко от реки Липовка утром 17 июля. Единственным участником стало местное ООО специализированный застройщик «Строймастер», которое и признали победителем. На аукцион также заявилась структура воронежской ГК «Крайс» ООО СЗ «Ретро», но ее не допустили из-за проблем с документацией.

Начальная цена права на заключение договора КРТ составляла 7,96 млн руб. «Строймастер» предложил в 7,7 раза больше — 61,3 млн.

Участок под КРТ частично расположен в границах зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль площадь Ленина (бывшая Соборная площадь)». На этой территории находится предназначенный под снос аварийный многоквартирный дом площадью 365,3 кв. м. Также изъятию подлежат три частных дома. Площадь двух составляет 49,5 кв. м и 87,3 кв. м, площадь третьего не уточняется. Они расположены на участках общей площадью 1,8 тыс. кв. м.

По условиям договора, взамен здесь можно построить один дом переменной этажности (2–7 этажей) общей поэтажной площадью 7,8 тыс. кв. м. При этом площадь жилья определена в размере до 5,5 тыс. кв. м, еще 1,2 тыс. отводится под общественно-деловую инфраструктуру. Архитектура должна быть органично вписана в исторический центр Липецка.

Застройщику также необходимо создать или реконструировать сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и связи, обустроить детские и спортивные, хозяйственные и подходящие для отдыха площадки, подземную парковку на минус первом этаже, благоустроить территорию: двор без машин, велопарковки, освещение.

Кроме того, девелопер обязан благоустроить не менее 2 тыс. кв. м вдоль Липовки. Здесь должны появиться мостики, малые архитектурные формы, амфитеатр с четырьмя уровнями сидения и видом на реку, освещение вдоль всей территории и велодорожка.

В «Строймастере» «Ъ-Черноземье» оценили реализацию проекта от 800 млн руб. «Рады возможности создать объект в центре нашего города. Обязательно изучим историю данной территории и учтем при разработке проекта. Параметры еще прорабатываем, но точно будет красивая архитектура и гармоничное благоустройство общественных пространств рядом — у липчан появится еще одна яркая локация в центре»,— добавили там.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СЗ «Строймастер» зарегистрировано в Липецкой области в марте 2010 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 80,1 млн руб. В 2023 году выручка составила 1,1 млрд руб., чистая прибыль — 11,7 млн. Годом ранее показатели равнялись соответственно 777,7 млн и 2,5 млн. Гендиректор — Алексей Берестнев, единственный владелец — Вячеслав Старых. В ГК «Строймастер» также входят четыре строительные компании (одна сейчас ликвидируется), которые принадлежат Инне Старых.

По информации Единого ресурса застройщиков на 1 июля, «Строймастер» занимает четвертое место в регионе по объему текущего строительства с 77,3 тыс. кв. м. В прошлом году у ГК не было введенного жилья, в этом году она сдала 9,99 тыс. кв. м.

В ГК «Крайс» «Ъ-Черноземье» рассказали, что заинтересовались локацией, но итоги аукциона оспаривать не будут, так как он прошел честно, добавив, что оценить реализацию проекта без детальной проработки всех параметров затруднительно.

Гендиректор агентства недвижимости «Самолет плюс Липецк» Дмитрий Кабанов считает, что жилье в этой локации будет пользоваться спросом: «Место близко к центру города и при этом тихое, так как “непроездное”. Вся необходимая инфраструктура тоже рядом, возможно только, что школа далековато». По словам господина Кабанова, локация уже давно была интересна застройщикам, однако девелоперы сталкивались с упертостью местных жителей, которых планировалось расселить. «Если этим вопросом займется администрация, решить его будет легче»,— пояснил эксперт.

Собеседники «Ъ-Черноземье» на местном рынке отметили, что реализацию проекта может осложнить близкое расположение воды. «Сколько средств потребуется на решение проблемы, с ходу сказать сложно»,— пояснил один из застройщиков.

Александр Прытков