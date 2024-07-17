Доставке заказов высчитывают сроки

Маркетплейсы предупредили о подорожании и увеличении сроков доставки товаров из-за рубежа. Участники рынка опасаются проблем из-за обновления Таможенного кодекса Евразийского экономического союза. Ввоз некоторых категорий и вовсе станет невозможным, отмечают маркетплейсы. Изменения могут вступить в силу до конца июля. По крайней мере, такой срок в начале месяца установил президент Владимир Путин. Сейчас большинство наименований поставляются в страну как товары для личного пользования. Согласно новым правилам, они будут выделены в отдельную категорию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ Фото: Кирилл Кухмарь, Коммерсантъ

Бизнес просит ввести упрощенную схему ввоза, рассказала руководитель пиар-службы СDEK.Shopping Екатерина Зубенина: «С появлением новой категории товаров электронной торговли в текущей редакции довольно широкие требования по оформлению разрешительных документов, маркировке, нотификации и так далее будут автоматически распространены и на индивидуальные заказы. Поэтому мы совместно с другими игроками просим распространить упрощенные процедуры товаров для личного пользования и на эту новую категорию. Это позволит гражданам, как и прежде, заказывать товары для личного пользования за рубежом по доступным ценам и в привычные сроки доставки. Так, в случае с онлайн-площадкой Shein мы уже столкнулись с тем, что иногда расценки на логистику значительно превышает стоимость самого товара.

Предоставить широкий ассортимент по доступным ценам сейчас становится все сложнее».

Как эти изменения повлияют на покупателей? Эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов отмечает, что товары могут достаточно долго проходить таможенный контроль. По его словам, это дополнительно увеличит и без того неконтролируемые сроки ввоза: «Речь идет про изменения в статусе товаров, которые теперь будут привозиться из-за границы для продажи на маркетплейсах. Ранее они все условно доставлялись и категорировались как продукция для личного потребления, то есть каждая единица товара проходила таможенную очистку, оформление, и как единица товара, соответственно, так же и доставлялась. Теперь они будут объединяться в таможенные группы и ввозиться как оптовые партии. Они же всегда дольше проходят таможенную очистку, поскольку их более тщательно проверяют.

Причисление таких покупок к оптовым партиям действительно грозит увеличением сроков доставки, которые и так в последнее время стали слабопрогнозируемы. Так, заказ из Китая, который оформили в мае, мог ехать два месяца, а в июне — две недели. С чем это связано, никто объяснить не может. То контейнеров нет, то на таможне долго машины стоят.

Здесь любое усложнение процедуры, даже текущей и не очень прозрачной, грозит тем, что ввоз товаров из-за рубежа станет еще менее просчитываемым в плане сроков. А в части растаможки уже с 1 апреля он и так стал дороже».

Как отмечают игроки рынка, в числе товаров, ввоз которых может быть ограничен, смартфоны, корма для животных, одежда, лекарства и текстиль.

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Дарья Фоменко