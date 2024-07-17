Активистки пытались прервать выступление Лаврова на заседании Совбеза ООН

Несколько активисток устроили акцию протеста во время заседания Совета Безопасности ООН по теме Ближнего Востока. В это время с речью выступал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Активистки на заседании Совбеза ООН

Фото: Eduardo Munoz, Reuters Активистки на заседании Совбеза ООН

Фото: Eduardo Munoz, Reuters

Две женщины с листами бумаги встали со своих мест и начали выкрикивать лозунги, следует из видео «РИА Новости». Агентство предполагает, что их выступление связано с конфликтом на Ближнем Востоке. Как пишет ТАСС, в акции участвовали три человека, они выкрикивали: «Освободить заложников».

Акция началась сразу после выступления постпреда Израиля при ООН Гилада Эрдана, когда слово взял глава МИД РФ. Господин Лавров сказал, что не услышал, что говорят протестующие. «Я не понимаю, вы почетче, почетче скажите, почетче, а то не понимаю. Кто-нибудь один скажите ясно, что вы хотите. Не хотите? Ну хорошо»,— сказал министр.

Охрана увела активисток с заседания. По информации ТАСС, они могли пройти в зал по гостевым пропускам.

О председательстве РФ в Совбезе ООН — в публикации «Ъ» «Слова не мальчика, но МИДа».

Леонид Уварчев