Сериалы «Медведь» и «Сёгун» лидируют по числу номинаций на «Эмми»

Организаторы премии «Эмми» определили номинантов на награды. «Медведь» стал рекордсменом по числу номинаций среди комедийных сериалов, «Сёгун» претендует на 25 статуэток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из сериала «Медведь»

Фото: Hulu Кадр из сериала «Медведь»

Фото: Hulu

На звание лучшего драматического сериала претендуют «Корона», «Фоллаут», «Позолоченный век», «Утреннее шоу», «Мистер и миссис Смит», «Сёгун», «Медленные лошади» и «Задача трех тел». За звание лучшего комедийного сериала борются «Начальная школа Эбботт», «Медведь», «Умерь свой энтузиазм», «Хитрости», «Убийства в одном здании», «Палм-Рояль», «Псы резервации» и «Чем мы заняты в тени».

В номинации «Лучший мини-сериал» представлены «Олененок», «Фарго», «Уроки химии», «Рипли» и «Настоящий детектив: Страна ночи». На звание лучшего телефильма претендуют картины «Последнее дело Мистера Монка», «Леди-викторина», «Красный, белый и королевский синий», «Сенсация» и «Без глазури».

«Медведь» получил премию «Эмми» как лучший комедийный сериал за 2023 год. Лучшим драматическим сериалом тогда были признаны «Наследники». «Грызня» стал лучшим мини-сериалом. Все три картины получили больше всего наград.

О прошлой премии — в публикации «Ъ» «Медвежьи заслуги».

Леонид Уварчев