Американский тяжелоатлет выступит на Олимпиаде, несмотря на допинг

Международное агентство по тестированию (ITA) на месяц отстранило американского тяжелоатлета Уэса Киттса за обнаруженное в его допинг-пробе запрещенное вещество. Несмотря на дисквалификацию, спортсмен примет участие в Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщила пресс-служба Федерации тяжелой атлетики США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уэс Киттс

Фото: Team USA Уэс Киттс

Фото: Team USA

Во время Кубка мира в допинг-пробе Киттса нашли запрещенное вещество — стимулятор метилгексанамин. Спортсмен приехал на соревнования, но не собирался участвовать из-за травмы. Об этом Федерация тяжелой атлетики США заранее уведомила Международную федерацию тяжелой атлетики.

«Уэс был в регистрируемом пуле спортсменов USADA почти десять лет. За свою карьеру он предоставил более 35 проб»,— сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики США.

ITA постановило, что использование запрещенного вещества было непреднамеренным, а также учло особые обстоятельства. Метилгексанамин, обнаруженный в пробе Киттса, запрещен только во время соревнований. Срок дисквалификации спортсмена заканчивается 2 августа, и уже 10 августа он сможет представлять США на Олимпийских играх-2024 в весовой категории 102 кг.

Почему USADA конфликтует с WADA — в публикации «Ъ» «Решили, как им WADA».