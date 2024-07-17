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Коммерсантъ FM
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В пятизвездном отеле в Бангкоке шесть вьетнамцев отравились цианидом

Четыре гражданина Вьетнама и два американца вьетнамского происхождения были найдены мертвыми в номере пятизвездной гостиницы в центре Бангкока. По версии полиции, они были отравлены цианидом.

Цианид нашли в организме вьетнамцев, а его следы — на чайных чашках. По версии следствия, один из погибших отравил всех и покончил жизнь самоубийством. Мотив может быть связан с бизнесом и долгами. Информацию полиции приводит газета Khaosod.

Посольство Вьетнама в Таиланде выясняет обстоятельства гибели людей. Посол Фам Вьет Хунг сообщил, что дипмиссия пытается установить личности погибших, чтобы оказать поддержку их семьям и принять меры для защиты граждан.

Леонид Уварчев

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