Камни сломают волны

Пляжи Сочи планируют защитить от штормов и исчезновения путем создания на небольшом расстоянии от берега современных глубоководных волноломов. Инвестор уже завершил подготовительные работы по их монтажу. Территория, где к 2025 году будет реализован проект, протянется от набережной Сочи и пляжа «Маяк» до парка им. Фрунзе. Инвестиции составят 20 млрд руб. Эксперты считают, что необходимость строительства новой системы берегозащитной инфраструктуры назрела давно, поскольку старая уже не работает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи завершены подготовительные и начаты основные работы по созданию современных глубоководных волноломов. Первый этап реализации проекта включает возведение двух таких искусственных сооружений. На данный момент идет подготовка к строительству «постели» — основы под первым волноломом. На Южном молу обустроена швартовочная стенка для понтона, на который будет производиться погрузка бутовых камней весом 50-200 кг. Далее на «постель» установятся металлические каркасы, которые в дальнейшем заполнятся валунами пять-семь тонн каждый. Демонтаж нефункциональных бун и отсыпка пляжной территории начнется не раньше октября после завершения летнего курортного сезона, сообщили в пресс-службе инвестора проекта ГК «Десо».

В настоящий момент инвестор продолжает научные исследования в рамках проектирования комплекса берегозащитных гидротехнических сооружений (ГТС) на Приморской набережной Сочи.

«Один из ключевых моментов — гидравлическое моделирование ГТС. Работы по первому этапу — на “Маяке” — позади. Сейчас занимаемся последующей территорией – до парка им. Фрунзе. Для этого в масштабе 1:30 был воспроизведен фрагмент берега (галечный пляж), волноотбойная стенка и построен фрагмент сооружения (проницаемый защитный волнолом), который заменит морально и функционально устаревшие буны. За основу был взят район будущей событийной площадки. Дальше, с помощью волнопродуктора, создающего волны необходимой силы, мы проверяем устойчивость и эффективность ГТС, понимая, на каком расстоянии сооружения должны находиться от берега, какой они должны быть ширины, высоты и длины — так мы сможем обеспечить максимальную защиту берега от размытия. Отметим, что минимальный срок службы волноломов —100 лет»,— рассказала "Ъ-Сочи" руководитель ГК «Десо» Анна Невзорова.

По мнению экспертов, комплекс возведенных в середине XX века берегозащитных сооружений на центральной морской набережной курорта перестает выполнять свои функции: ширина пляжей значительно сузилась и продолжает истончаться. В связи с этим находящиеся в муниципальной собственности гидротехнические сооружения требуют скорейшей реконструкции, а общественная территория — расширения и обновления. В ходе реконструкции, помимо создания глубоководных волноломов, обеспечивающих защиту берега от штормов, предполагается строительство протяженного и широкого пляжа, который не будет подвержен негативному воздействию вод. Проект реализуется в два этапа: первый — 500 м (набережная и пляж «Маяк»), второй — 1300 м (до парка им. Фрунзе).

Проектная документация первого этапа реконструкции протяженностью 500 м получила положительные заключения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы. В феврале этого года Пристрой РФ выдал разрешение на строительство. Второй этап протяженностью 1300 м будет реализован в течении двух последующих лет. Предполагаемый объем частных инвестиций на строительство гидротехнических сооружений и благоустройство территории составит 20 млрд руб.

Открыть обновленную территорию планируется к следующему курортному сезону 2025 года. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы и оформляются юридические документы по второму этапу.

Главный инженер архитектурного бюро «Гор-Проект», профильный эксперт Научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве РФ Николай Гришин поясняет, что уйти от системы бун, которая не работает, и прийти к системе создания волноломов было оптимальным решением.

«Там, где нет твердых скальных пород, естественной защитой берега от разрушения является пляж. В свою очередь пляж может существовать только там, где есть пляжеобразующий материал. На Черноморском побережье такой материал дают горные реки, а именно галично-песчаную смесь. Этот материал создает пляжи, которые в свою очередь гасят волны. При этом пляж естественным путем размывается штормами. Буны, которые в настоящее время выполняют роль берегозащитных сооружений, на самом деле таковыми не являются, в отличие от волноломов, которые идут параллельно берегу и разрушают волну. Проще говоря, они работают как кухонная терка»,— пояснил эксперт.

Елена Турбина

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