Камни сломают волны
В Сочи началось строительство современных глубоководных волноломов
Пляжи Сочи планируют защитить от штормов и исчезновения путем создания на небольшом расстоянии от берега современных глубоководных волноломов. Инвестор уже завершил подготовительные работы по их монтажу. Территория, где к 2025 году будет реализован проект, протянется от набережной Сочи и пляжа «Маяк» до парка им. Фрунзе. Инвестиции составят 20 млрд руб. Эксперты считают, что необходимость строительства новой системы берегозащитной инфраструктуры назрела давно, поскольку старая уже не работает.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
В Сочи завершены подготовительные и начаты основные работы по созданию современных глубоководных волноломов. Первый этап реализации проекта включает возведение двух таких искусственных сооружений. На данный момент идет подготовка к строительству «постели» — основы под первым волноломом. На Южном молу обустроена швартовочная стенка для понтона, на который будет производиться погрузка бутовых камней весом 50-200 кг. Далее на «постель» установятся металлические каркасы, которые в дальнейшем заполнятся валунами пять-семь тонн каждый. Демонтаж нефункциональных бун и отсыпка пляжной территории начнется не раньше октября после завершения летнего курортного сезона, сообщили в пресс-службе инвестора проекта ГК «Десо».
В настоящий момент инвестор продолжает научные исследования в рамках проектирования комплекса берегозащитных гидротехнических сооружений (ГТС) на Приморской набережной Сочи.
«Один из ключевых моментов — гидравлическое моделирование ГТС. Работы по первому этапу — на “Маяке” — позади. Сейчас занимаемся последующей территорией – до парка им. Фрунзе. Для этого в масштабе 1:30 был воспроизведен фрагмент берега (галечный пляж), волноотбойная стенка и построен фрагмент сооружения (проницаемый защитный волнолом), который заменит морально и функционально устаревшие буны. За основу был взят район будущей событийной площадки. Дальше, с помощью волнопродуктора, создающего волны необходимой силы, мы проверяем устойчивость и эффективность ГТС, понимая, на каком расстоянии сооружения должны находиться от берега, какой они должны быть ширины, высоты и длины — так мы сможем обеспечить максимальную защиту берега от размытия. Отметим, что минимальный срок службы волноломов —100 лет»,— рассказала "Ъ-Сочи" руководитель ГК «Десо» Анна Невзорова.
По мнению экспертов, комплекс возведенных в середине XX века берегозащитных сооружений на центральной морской набережной курорта перестает выполнять свои функции: ширина пляжей значительно сузилась и продолжает истончаться. В связи с этим находящиеся в муниципальной собственности гидротехнические сооружения требуют скорейшей реконструкции, а общественная территория — расширения и обновления. В ходе реконструкции, помимо создания глубоководных волноломов, обеспечивающих защиту берега от штормов, предполагается строительство протяженного и широкого пляжа, который не будет подвержен негативному воздействию вод. Проект реализуется в два этапа: первый — 500 м (набережная и пляж «Маяк»), второй — 1300 м (до парка им. Фрунзе).
Проектная документация первого этапа реконструкции протяженностью 500 м получила положительные заключения государственной экспертизы и государственной экологической экспертизы. В феврале этого года Пристрой РФ выдал разрешение на строительство. Второй этап протяженностью 1300 м будет реализован в течении двух последующих лет. Предполагаемый объем частных инвестиций на строительство гидротехнических сооружений и благоустройство территории составит 20 млрд руб.
Открыть обновленную территорию планируется к следующему курортному сезону 2025 года. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы и оформляются юридические документы по второму этапу.
Главный инженер архитектурного бюро «Гор-Проект», профильный эксперт Научно-экспертного совета Морской коллегии при правительстве РФ Николай Гришин поясняет, что уйти от системы бун, которая не работает, и прийти к системе создания волноломов было оптимальным решением.
«Там, где нет твердых скальных пород, естественной защитой берега от разрушения является пляж. В свою очередь пляж может существовать только там, где есть пляжеобразующий материал. На Черноморском побережье такой материал дают горные реки, а именно галично-песчаную смесь. Этот материал создает пляжи, которые в свою очередь гасят волны. При этом пляж естественным путем размывается штормами. Буны, которые в настоящее время выполняют роль берегозащитных сооружений, на самом деле таковыми не являются, в отличие от волноломов, которые идут параллельно берегу и разрушают волну. Проще говоря, они работают как кухонная терка»,— пояснил эксперт.
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