В Киргизии арестован родственник президента Жапарова

В Киргизии арестован двоюродный племянник президента Садыра Жапарова — Улан. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, а именно в получении вознаграждения размером более $100 тыс. за обещание должности полномочного представителя президента Киргизии в одной из областей страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Улан Жапаров

Фото: Министерство иностранных дел Кыргызской Республики Улан Жапаров

Фото: Министерство иностранных дел Кыргызской Республики

Как сообщил «Ъ» пресс-секретарь в Первомайском суде Бишкека, правоохранительные органы задержали Улана Жапарова в прошлом месяце. «Постановлением Первомайского районного суда города Бишкек от 21 июня 2024 года ходатайство следователя ГУ ГКНБ КР по городу Бишкек удовлетворено»,— сообщил «Ъ» пресс-секретарь Первомайского суда Темир Ильясов. Господина Жапарова заключили под стражу до 19 августа.

Подозреваемому 32 года, он — сын двоюродного брата президента Киргизии Садыра Жапарова Ракымжана Жапарова. Улан Жапаров год назад уже находился под стражей по подозрению в коррупции на таможне. Через четыре месяца его отпустили под домашний арест, дело до сих пор находится на рассмотрении суда.

Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Аскат Алагозов прокомментировал задержания: «Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что высшее руководство страны не покрывает тех, кто занимается незаконной деятельностью. Президент Садыр Жапаров придерживается неизменной позиции, что те, кто совершает преступные действия, должны нести ответственность в соответствии с законодательством, независимо от их должности и социального статуса»,— написал Аскат Алагозов.

Светлана Архангельская, Бишкек