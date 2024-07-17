Белоруссия ввела временный безвизовый режим для 35 европейских стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение МИДа ввести временный безвизовый въезд в страну через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска для граждан 35 европейских стран. Находиться на территории страны можно будет до 30 дней. Безвизовый режим начнет работать с 8:00 (совпадает с мск) 19 июля и будет действовать до конца текущего года.

Речь идет об Австрии, Андорре, Бельгии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Ватикане, Великобритании, Венгрии, Греции, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Кипре, Лихтенштейне, Люксембурге, Мальте, Монако, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Северной Македонии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Германии, Хорватии, Чехии, Швейцарии, Швеции и Эстонии.

В опубликованном заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Белоруссии уточняется, что такое решение было принято в целях «дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия нашей страны». Отмечается, что иностранцы, прибывающие в безвизовом порядке в Белоруссию, смогут транзитом следовать в третьи страны, за исключением России, в том числе и через пункты пропуска в аэропортах.

Кроме того, рассказали в пресс-службе белорусского МИДа, также сохраняется безвизовый режим въезда через наземные пункты пропуска для граждан Латвии, Литвы, Польши и иных стран.

15 июля Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что страну с начала года посетили более 116 тыс. жителей Евросоюза. Согласно данным ведомства, всего с начала действия безвизового режима в страну проследовали почти 917 тыс. иностранцев.

Ольга Семеновых