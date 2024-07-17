Приставы взыскивают с блогера Ивлеевой долг в 11,3 млн рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) возбудила против блогера Анастасии Ивлеевой исполнительное производство по взысканию задолженности более 11,3 млн руб., следует из информации Банка данных исполнительных производств ФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анастасия Ивлеева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Анастасия Ивлеева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Уточняется, что исполнительное производство было возбуждено 27 июня. Служба взыскивает с блогера 11 352 875 руб. В эту сумму входят налоги и сборы, включая пени (кроме таможенных).

Вчера, 16 июля, газета «Известия» сообщала, что долг госпожи Ивлеевой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) вырос почти в два раза, до 20,9 млн руб. Счета блогерши заблокированы ФНС с 4 июня. Тогда сумма долга составляла 11,4 млн руб.

В июне задолженность по налогам была отмечена у компании ООО «Коленки пчелы», учредителем которой значится Анастасии Ивлеева: около 390 тыс. руб. по НДС и почти 1 млн 300 тыс. руб. по налогу на прибыль, а также примерно 1 млн 115 тыс. по страховым взносам.