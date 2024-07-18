ЧЕ там без России

Трансляцию финального матча между Испанией и Англией в рамках чемпионата Европы-2024 смотрели на «Матч ТВ» почти 3,8 млн человек (данные представлены по россиянам старше 4 лет во всех населенных пунктах России), доля телеаудитории составила 13,4%. Эти показатели существенно ниже прошлых чемпионатов, но при сравнении нужно учитывать, что в этом году турнир прошел без российской сборной, а также не транслировался на федеральных каналах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными Mediascope (вся Россия, 4+, домашний и дачный просмотр) о телесмотрении чемпионата Европы по футболу-2024 (ЧЕ; проходил с 14 июня по 14 июля). В них два основных показателя: рейтинг (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения) и доля (среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от всей телеаудитории). Mediascope представляет средние цифры по матчам: «Если трансляция матча была разбита на несколько частей, данные пересчитаны и объединены».

Финальный матч между сборными Испании и Англии ожидаемо занял первую строчку рейтинга, который в целом следует за ходом чемпионата (см. таблицу).

Сравнивать данные телесмотрения трансляций в РФ Евро-2024 и прошлого чемпионата Европы (прошел в 2021 году вместо 2020-го из-за пандемии) можно лишь с рядом оговорок.

Так, в этом году, в отличие от 2021-го, на чемпионате не выступала российская сборная. Директор Института современных медиа Кирилл Танаев говорит: «Трансляции собрали бы больше просмотров, если бы в ЧЕ принимала участие Россия».

При этом говорить об отсутствии интереса россиян к событию в целом не приходится: сумма ставок на групповой этап Евро-2024 у крупнейших букмекеров выросла в среднем на 90% по сравнению с предыдущим чемпионатом Европы (см. “Ъ” от 1 июля).

Евро-2020 транслировался тремя каналами: «Первым каналом», «Россией 1» (ВГТРК) и «Матч ТВ». Он привлек меньше телезрителей, чем ЧМ-2018 (проходил в России), побивший все рекорды телесмотрения спортивных трансляций (см. “Ъ” от 15 июля 2021 года). Так, матч России и Дании в 2021 году собрал у экранов 10 млн россиян (среди числа жителей крупных городов России с населением от 100 тыс. человек) или 28% всей телеаудитории в тот момент. А за финалом чемпионата между сборными Италии и Англии наблюдали 37% всех телевизионных зрителей из крупных городов России.

В этом году показы чемпионата после ряда судебных разбирательств с оператором спортивного маркетинга АО «Телеспорт Груп» (см. “Ъ” от 8 апреля) поделили телеканал «Матч ТВ» (входит в «Газпром-медиа холдинг») и онлайн-кинотеатр Okko (АО «Новые возможности»). На телеканале и в онлайн-кинотеатре не ответили на запрос “Ъ” относительно собственной оценки результатов телесмотрения Евро-24.

Событие было бы более рейтинговым в 2024 году, если бы его транслировали федеральные каналы, отмечает директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов.

Но для «Матч ТВ» рейтинг в 2,8% с долей в 13,4% — очень приличный показатель, считает он: «Знаковые события на главном спортивном телеканале редко набирают выше 10% доли аудитории».

Юлия Юрасова, София Фокина