Митрополит Иларион назвал обвинения в домогательствах попыткой «состричь деньги»

Бывший келейник (помощник) Георгий Сузуки обвинил в сексуальных домогательствах митрополита Будапештского и Венгерского РПЦ Илариона (в миру — Григорий Алфеев). Священнослужитель отверг обвинения и назвал их попыткой «состричь деньги». Митрополит подозревает мать помощника в том, что та подослала к нему сына для сбора компромата и вымогательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Будапештский и Венгерский РПЦ Иларион

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Митрополит Будапештский и Венгерский РПЦ Иларион

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

«Внедрив своего сына ко мне, она надеялась сама внедриться и прожить остаток дней за мой счет. А когда поняла, что это не выйдет, разработала план, как состричь с меня большую сумму преступным путем»,— сказал митрополит в интервью РБК. По его словам, женщина еще осенью 2023 года приезжала к ним в Венгрию и через сына вымогала у священника деньги. Митрополит уверен, что все действия семьи Сузуки были спланированы с целью получить от него €384 тыс.

О домогательствах со стороны священнослужителя господин Сузуки заявил 5 июля в интервью «Новой газете Европа» (признана нежелательной организацией). В качестве доказательств он предоставил аудио- и видеозаписи. Зимой 2024 года он уехал в Японию. В Венгрии он разыскивается по статье о краже. В интервью он признал, что «забрал» часы митрополита и €30 тыс.

Митрополит утверждает, что опубликованные файлы были обработаны. Он готов ответить на обвинения в суде и оспорить подлинность записей.