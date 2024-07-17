Китайского миллиардера-диссидента признали в США виновным в мошенничестве

Вчера, 16 июля, вечером присяжные Федерального суда Манхэттена признали известного китайского бизнесмена Го Вэньгуя виновным в мошенничестве на общую сумму около $1 млрд. Вина признана по 9 из 12 предъявленных пунктов обвинения, в том числе в преступном заговоре, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с применениями средств связи и отмывании денег. Приговор будет вынесен 19 ноября — по оценке юристов, срок может составить несколько десятков лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Го Вэньгуй

Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters Го Вэньгуй

Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters

В начале 2000-х Го Вэньгуй был одним из главных застройщиков в Пекине и одним из богатейших людей Китая. Его фирма среди прочего строила комплекс жилых и коммерческих зданий Pangu Plaza в виде дракона к Олимпиаде 2008 года. Но в 2014 году он бежал из страны в США, откуда начал активно критиковать китайские власти и обвинять высокопоставленных чиновников КНР в коррупции.

В США Го Вэньгуй обзавелся связями со многими политиками консервативного толка, в том числе с теперь уже бывшим помощником Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стивеном Бэнноном. Сам Стивен Бэннон в настоящее время также находится под следствием, власти подозревают его в мошенничестве и отмывании средств. В 2022 году он был осужден на четыре месяца тюрьмы за отказ дать показания Конгрессу по делу о нападении на Капитолий 6 января 2021 года. После отклонения его апелляции Стивен Бэннон в начале июля начал отбывать четырехмесячный срок в одной из федеральных тюрем.

Подробнее о деле Го Вэньгуя — в материале «Ъ» «А ты, Вэньгуй, не воруй».

Евгений Хвостик