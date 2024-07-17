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Коммерсантъ FM
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EssilorLuxottica приобретает бренд одежды Supreme за $1,5 млрд

Французский производитель очков EssilorLuxottica договорился с VF Corporation о выкупе у нее американского бренда одежды Supreme. Сумма сделки составила $1,5 млрд, которые будут выплачены наличными. Стороны рассчитывают закрыть сделку до конца нынешнего года.

Supreme был создан Джеймсом Джеббиа в 1994 году как магазин для скейтеров в Нью-Йорке. Бренд выпускает одежду, обувь, аксессуары и сами скейтборды, в том числе в сотрудничестве с другими модными брендами, включая представителей люксового сегмента. Сейчас у бренда 17 магазинов в США, Европе и Азии. Основным каналом сбыта при этом остаются онлайн-магазины.

VF Corporation — один из крупнейших в мире производителей одежды и обуви, владеющий такими брендами, как Vans, Timberland, The North Face и многими другими.

Как предметы роскоши стали объектом сложной логистики — в публикации «Ъ» «Санкции класса люкс».

Кирилл Сарханянц

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