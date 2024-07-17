Россия и Украина обменялись пленными по формуле «95 на 95»

Минобороны России сообщило, что при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) произошел обмен пленными. В Россию возвращены 95 военнослужащих, столько же взамен получила Украина.

«Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России»,— говорится в пресс-релизе ведомства.

Это уже шестой за год обмен, в организации которого помогли ОАЭ. Предыдущий обмен состоялся 31 мая, тогда в Россию вернулись 75 военнослужащих. По состоянию на начало июня в украинском плену находились 1348 россиян, в российском плену — 6465 украинских военных, сообщал Владимир Путин.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер