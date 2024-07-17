Песков не считает провалившейся операцию по созданию зоны безопасности

Доступ в 14 населенных пунктов Белгородской области ограничили из-за продолжающихся атак украинских военных на гражданские объекты, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ограничения введут с 24 июля. Сама операция по созданию зоны безопасности в Харьковской области продолжается.

«Продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру. С тем, чтобы принять необходимые меры для обеспечения безопасности населения, вводятся новые практики»,— прокомментировал ситуацию представитель Кремля во время пресс-колла.

На вопрос о том, означает ли это провал операции по созданию зоны безопасности в Харьковской области, господин Песков ответил отрицательно. «Нет, не означает, эта операция продолжается, она будет продолжаться до успешного завершения»,— заверил он.

По решению оперштаба въезд ограничат в приграничные села, хутора и поселки Шебекинского и Грайворонского городских округов Белгородской области. На въездах в населенные пункты установят контрольно-пропускные пункты с модульными укрытиями. Пропускать будут только взрослых мужчин в сопровождении военных, представителей муниципалитетов и самообороны.

Подробности — в материале «Ъ» «"Нужно, конечно, переезжать"».

Лаура Кеффер