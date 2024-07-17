«Нужно, конечно, переезжать»

Власти Белгородской области с 23 июля ограничат въезд в 14 часто обстреливаемых со стороны Украины приграничных населенных пунктов. Теперь в них будут пускать только мужчин в сопровождении военных и с использованием средств радиоэлектронной борьбы и средств индивидуальной защиты. Жители закрытых пунктов будут получать ежемесячные компенсации за аренду жилья в других районах. Также власти остановят начисление оплаты за коммунальные услуги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Оперативный штаб Белгородской области принял решение об ограничении с 23 июля въезда в 14 приграничных населенных пунктов региона. Такая мера коснется села Красное, хуторов Мухин и Панков, поселков Ленинский и Первомайский Шебекинского городского округа, села Безымено и поселка Горьковский Грайворонского горокруга, сел Щетиновка и Вергилевка и хутора Валковский Белгородского района, борисовского села Богун-Городок, а также сел Поповка и Денисовка и поселка Прилесье Краснояружского района.

На въездах в эти села, хутора и поселки откроют контрольно-пропускные пункты. В них службу будут нести представители силовых структур. Для обеспечения их безопасности установят 14 бетонных модульных укрытий. В населенные пункты будут пускать только мужчин в сопровождении военных, представителей власти и самообороны. Людям необходимо иметь при себе бронежилеты и каски, а передвижение возможно только на бронированных машинах, оборудованных средствами радиоэлектронной борьбы.

«Я надеюсь, дорогие друзья, что вы с пониманием отнесетесь к этим решениям, потому что, безусловно, никаких позитивных оценок мы, конечно, не ждем,— сказал губернатор Вячеслав Гладков.— Когда человек оставляет свой дом, переживание — где он будет жить, что будет с его имуществом — приводит к большим претензиям, большим сложным эмоциональным обсуждениям. Но главное — это жизнь человека. Мы и так много потеряли мирных жителей, у нас много раненых, и, конечно же, наша задача — предпринимать максимальные меры безопасности». Перед вынесением решения о закрытии населенных пунктов господин Гладков заявил ТАСС, что в регионе с начала специальной военной операции погибло более 200 мирных жителей, а 1,1 тыс. человек получили ранения.

Оставленное жилье будут охранять силы Минобороны РФ. В закрытых населенных пунктах остановят начисление коммунальных услуг. Губернатор добавил, что если люди откажутся их покидать, то оплата за услуги все же будет взиматься.

С 2022 года в 15 других приграничных населенных пунктах Белгородской области действует режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Въезд в них закрыт, а людям компенсируют потерю разрушенных домов. В закрывающихся с 23 июля населенных пунктах режим ЧС не вводится.

Вячеслав Гладков призвал жителей приграничных территорий покидать свои дома: «Нужно, конечно, переезжать, потому что ситуация продолжает оставаться напряженной. Главная ценность у любого человека — жизнь. Нужно обращаться в сельские администрации и в администрации районов и городов, в правительство Белгородской области. Мы будем быстро принимать решения по временному отселению в безопасные места».

Жителям закрытых населенных пунктов предложено переехать в пункты временного размещения (ПВР), которые готовы принять порядка 15 тыс. человек. Всего на данный момент в них находятся 2,5 тыс.: 1,5 тыс. человек размещены в Белгородской области, а остальные — во Владимире, Воронеже, Ярославле, Туле и Карачаево-Черкесии.

Для тех, кто не может разместиться в ПВР, власти предусмотрели компенсацию аренды жилья. Жители закрытых населенных пунктов, которые не имеют другого жилья, при наличии прописки смогут ежемесячно получать по 10 тыс. руб., а многодетные семьи — по 15 тыс. руб. В ближайшее время облправительство утвердит соответствующий нормативно-правовой акт.

После публикации решения оперштаба Вячеслав Гладков заявил, что чувствует себя нехорошо: «Не удается мне вылечиться на ногах. Врачи ругаются. Никакой беды страшной нет. Нужно просто заняться своим здоровьем для того, чтобы с полными силами стараться отвечать на те вызовы, которые есть, и решать те проблемы, которые стоят перед нами». Губернатор подчеркнул, что уходит на больничный, но остается в Белгороде. «Нужно отлежаться. Надеюсь, до понедельника поправлю свое здоровье и выйду на работу»,— сказал господин Гладков.

Сергей Толмачев