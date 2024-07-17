С челябинских компаний требуют 5 млн рублей за использование бренда «сосисоны»

Мясоперерабатывающая компания «Мясная галерея» из Владимира подала иск к челябинскому производителю «Уральская фабрика мяса» и торговому дому «Уралмясторг». Заявитель требует, чтобы ответчики прекратили использовать товарный знак «сосисоны» для продвижения и продажи продукции. Это наименование принадлежит «Мясной галереи», оно используется в линейке бренда «Горячая штучка». Информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Также ЗАО «Мясная галерея» предъявило требование о взыскании с двух челябинских компаний 5 млн рублей в качестве компенсации за незаконное использование товарного знака «сосисоны». Суд назначил первое заседание по этому делу на 3 сентября.

Согласно реестру товарных знаков, бренд «сосисоны» зарегистрировано ЗАО «Мясная галерея» в 2013 году. Срок действия исключительного права – до апреля 2031 года.

ЗАО «Мясная галерея» производит замороженные полуфабрикаты и готовые продукты брендов «Горячая штучка», «Стародворье», «Вязанка», «Ядрена копоть» и Foodgital.

«Уральская фабрика мяса» (выручка в 2023 году – 147,7 млн рублей) работает в Челябинске с 2015 года. Основной вид деятельности – переработка и консервирование мяса. Предприятие принадлежит Олегу Шитякову. Он же является владельцем торгового дома «Уралмясторг» (выручка в 2023 году – 2,5 млрд рублей), который занимается реализацией продукции в фирменных магазинах.

Василий Агафонов