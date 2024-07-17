Раритетный мотоцикл «Днепр-11» попал в тяжелое ДТП на Взлетной улице

Полиция проводит проверку по факту ДТП с раритетным мотоциклом в Московском районе Петербурга. Как сообщили в региональном ГУ МВД, дорожная авария произошла накануне, 16 июля, в 19:45 у дома 14 по Взлетной улице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

По уточненным данным, 28-летний водитель, управляя мотоциклом «Днепр-11», двигался по прилегающей территории на пересечении дорог, не справился с управлением, совершил наезд на бордюрный камень, ударился в стену здания и упал в кювет.

В результате ДТП мотоциклиста госпитализировали в тяжелом состоянии. Все подробности произошедшего сейчас выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что еще один мотоциклист пострадал в тяжелом ДТП с трактором на набережной Макарова в Василеостровском районе Петербурга.

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