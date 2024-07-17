Челябинская компания попала в топ-50 застройщиков России по вводу жилья

В июле ГК «АПРИ» улучшила свои позиции в рейтинге крупнейших застройщиков России по объему ввода жилья, поднявшись сразу на 18 пунктов — с 61 места на 43-е по сравнению с итогами 2023 года. Об этом сообщает Единый реестр застройщиков.

В первом полугодии группа компаний «АПРИ» ввела в эксплуатацию 50,8 тыс. кв. м жилья: 7 многоквартирных домов в двух жилых комплексах в Челябинской области.

Девелопер третий год подряд возглавляет топ застройщиков Челябинской области по объему ввода жилья. Также «АПРИ» 17 месяцев подряд возглавляет рейтинг в регионе по объему текущего строительства.

Остальные челябинские компании не вошли в топ-100 российского рейтинга по объему ввода жилья. На 136 строчке оказался Фонд защиты прав дольщиков в Челябинской области. Организация ввела в эксплуатацию 22,3 тыс. кв. м жилья, поднявшись на 89 позиций по сравнению с результатами 2023-го. На 185 место поместили строительную компанию «Каскад» (16 тыс. кв. м жилья введено в первом полугодии), она потеряла за полгода 13 позиций. «Экосити» заняла 206 строчку, улучшив результат на семь позиций по сравнению с прошлым годом (сдали 14,4 тыс. кв. метров за шесть месяцев 2024 года).

Василий Агафонов