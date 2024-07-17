Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские компании активнее стали искать сотрудников для работы в Африке

Лидерами по темпам прироста вакансий, которые российские компании размещают за рубежом, в годовом выражении стали Кения, Зимбабве, Камерун. При этом число объявлений в США и ряде европейских стран сократилось, следует из данных hh.ru, на которые ссылается РБК.

По подсчетам hh.ru, сильнее всего число вакансий выросло в Кении — в 39 раз, до 6,4 тыс. В Зимбабве число вакансий увеличилось в 15 раз (до 165), в Камеруне — в девять раз (130), в Замбии — в восемь раз (224), в Алжире — в семь раз (1,7 тыс.). Среди неафриканских стран самый большой прирост числа вакансий показали Албания, Пакистан и Бельгия.

В абсолютном выражении по числу вакансий российских компаний лидируют Казахстан (143 тыс. вакансий) и Белоруссия (106 тыс. вакансий). В первом полугодии число предлагаемых рабочих мест в них увеличилось на 26% и 28% соответственно. Среди стран дальнего зарубежья лидируют Турция и Сербия (по 23 тыс. вакансий в каждой). В ОАЭ число вакансий снизилось на 10% (до 9,9 тыс.), в Таиланде — на 6% (до 12,5 тыс.).

В европейских странах отмечается разнонаправленная динамика спроса на рабочую силу. В Германии число вакансий от российских работодателей сократилось на 4%, в Нидерландах — на 8%, в Польше — на 2%. Вакансии в США и на Кипре сократились на 26% и 13%. В Италии спрос на специалистов вырос на 33%, во Франции — на 24%.

Самыми востребованными при найме из зарубежных стран были менеджеры по работе с клиентами, IT-специалисты и маркетологи. В топ-10 также вошли специалисты в сфере искусства и массмедиа, административный персонал, рабочие и строители. Наибольший прирост востребованности отмечен среди работников науки и образования — в первом полугодии число приглашений для них выросло вдвое. Количество приглашений для иностранных рабочих увеличилось на 68%, специалистов сельского хозяйства — на 63%, сотрудников в сфере добычи сырья и строительства — на 53% и 51% соответственно.

Как сообщал «Ъ», после теракта в «Крокус Сити Холле» правоохранительные органы активизировали проверки компаний потребительского сектора и стройиндустрии, где на долю иностранных рабочих приходится заметная часть персонала. Для бизнеса нарушения при приеме на работу мигрантов чреваты серьезными санкциями — штрафом 1 млн руб. за каждого нелегально трудоустроенного иностранца или приостановкой работы на три месяца.

Подробности — в материале «Ъ» «Мигрантов строят на поверку».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...