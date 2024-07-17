Российские компании активнее стали искать сотрудников для работы в Африке

Лидерами по темпам прироста вакансий, которые российские компании размещают за рубежом, в годовом выражении стали Кения, Зимбабве, Камерун. При этом число объявлений в США и ряде европейских стран сократилось, следует из данных hh.ru, на которые ссылается РБК.

По подсчетам hh.ru, сильнее всего число вакансий выросло в Кении — в 39 раз, до 6,4 тыс. В Зимбабве число вакансий увеличилось в 15 раз (до 165), в Камеруне — в девять раз (130), в Замбии — в восемь раз (224), в Алжире — в семь раз (1,7 тыс.). Среди неафриканских стран самый большой прирост числа вакансий показали Албания, Пакистан и Бельгия.

В абсолютном выражении по числу вакансий российских компаний лидируют Казахстан (143 тыс. вакансий) и Белоруссия (106 тыс. вакансий). В первом полугодии число предлагаемых рабочих мест в них увеличилось на 26% и 28% соответственно. Среди стран дальнего зарубежья лидируют Турция и Сербия (по 23 тыс. вакансий в каждой). В ОАЭ число вакансий снизилось на 10% (до 9,9 тыс.), в Таиланде — на 6% (до 12,5 тыс.).

В европейских странах отмечается разнонаправленная динамика спроса на рабочую силу. В Германии число вакансий от российских работодателей сократилось на 4%, в Нидерландах — на 8%, в Польше — на 2%. Вакансии в США и на Кипре сократились на 26% и 13%. В Италии спрос на специалистов вырос на 33%, во Франции — на 24%.

Самыми востребованными при найме из зарубежных стран были менеджеры по работе с клиентами, IT-специалисты и маркетологи. В топ-10 также вошли специалисты в сфере искусства и массмедиа, административный персонал, рабочие и строители. Наибольший прирост востребованности отмечен среди работников науки и образования — в первом полугодии число приглашений для них выросло вдвое. Количество приглашений для иностранных рабочих увеличилось на 68%, специалистов сельского хозяйства — на 63%, сотрудников в сфере добычи сырья и строительства — на 53% и 51% соответственно.

Как сообщал «Ъ», после теракта в «Крокус Сити Холле» правоохранительные органы активизировали проверки компаний потребительского сектора и стройиндустрии, где на долю иностранных рабочих приходится заметная часть персонала. Для бизнеса нарушения при приеме на работу мигрантов чреваты серьезными санкциями — штрафом 1 млн руб. за каждого нелегально трудоустроенного иностранца или приостановкой работы на три месяца.

Подробности — в материале «Ъ» «Мигрантов строят на поверку».

Лаура Кеффер