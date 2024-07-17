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Коммерсантъ FM
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«И даже Илон Маск, возможно, что и не поможет»

Дмитрий Дризе — о политическом раскладе в США

Американский народ твердо выступает в поддержку Украины. Представитель Госдепа Мэттью Миллер фактически ушел от прямого ответа относительно позиции кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса. Сенатор от штата Огайо неоднократно подвергал сомнению необходимость дальнейшей поддержки Киева. В Вашингтоне склонны разделять реальные действия и громкие предвыборные заявления. Между тем Илон Маск заявил о готовности выделять $45 млн в месяц на поддержку кампании Дональда Трампа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что республиканцам еще рано праздновать победу.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

На мировой политической сцене появилась новая яркая фигура по имени Джеймс Дэвид Вэнс. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии идет в паре с Дональдом Трампом. 39-летний сенатор от штата Огайо — парень из низов с трудной судьбой, который, несмотря на жизненные трудности и невзгоды, взошел на властный олимп. Живое воплощение американской мечты, к тому же молодой на фоне совсем, скажем так, уже не юных участников борьбы за Белый дом.

Почему Дональд Трамп остановил выбор на сенаторе Джей Ди Вэнсе

Его автобиографическая книга «Деревенская элегия» и раньше была бестселлером, а теперь и вовсе бьет рекорды продаж. В принципе, о нем уже достаточно сказано, так что пересказывать жизнь сенатора целиком смысла не имеет. Тем более что вице-президент хотя и второе лицо в государстве, но не настолько влиятелен, чтобы определять судьбы мира. Тем не менее Вэнс — классический представитель так называемой реальной политики. Хотя можно сказать и более жестко, например, назвать это популизмом или беспринципностью, или и тем и другим.

Сначала перспективный молодой человек ругает Трампа последними словами, называет Гитлером, но потом вдруг видит перспективы от дружбы с ним. И что же? Без всяких зазрений совести публично извиняется, мол, да, тогда думал так, но теперь поменял позицию, осознал неправоту. И уважаемый господин Дональд Трамп его, естественно, прощает, потому что это несет личную выгоду и ему тоже.

Вот говорят, что Вэнс Украину не поддерживает, зато целиком за Израиль и Тайваню готов помогать. Но не факт, что завтра конъюнктура не поменяется, и господин Джей Ди Вэнс не скажет «да, я так считал, но теперь передумал, на самом деле все нужно сделать наоборот». И друг Трамп, конечно, опытнее, но в общем и целом такой же, нашли друг друга. Так что не стоит обольщаться.

«Политика цинична, все они такие»,— скажете вы. Да, безусловно. Все, да не все. Не то золото, что блестит, говорили в народе. Но мы не будем открывать на этот счет дискуссию. Рано еще говорить о победе Трампа и, соответственно, Вэнса. Избиратель судит не по словам, а по делам, по крайней мере, ответственный избиратель. Нынешняя администрация еще может многое сделать и многого добиться.

Чем известен кандидат в вице-президенты США Джей Ди Вэнс

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И даже Илон Маск республиканцам, возможно, что и не поможет. Как бы то ни было, господин Вэнс находится под российскими санкциями, и въезд ему в Россию запрещен. И, согласно последнему заявлению МИД РФ, исключать его из позорного списка никто не собирается. Так что наш он или не наш, пока не совсем понятно.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

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