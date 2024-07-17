«И даже Илон Маск, возможно, что и не поможет»

Американский народ твердо выступает в поддержку Украины. Представитель Госдепа Мэттью Миллер фактически ушел от прямого ответа относительно позиции кандидата в вице-президенты Джеймса Дэвида Вэнса. Сенатор от штата Огайо неоднократно подвергал сомнению необходимость дальнейшей поддержки Киева. В Вашингтоне склонны разделять реальные действия и громкие предвыборные заявления. Между тем Илон Маск заявил о готовности выделять $45 млн в месяц на поддержку кампании Дональда Трампа. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что республиканцам еще рано праздновать победу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

На мировой политической сцене появилась новая яркая фигура по имени Джеймс Дэвид Вэнс. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии идет в паре с Дональдом Трампом. 39-летний сенатор от штата Огайо — парень из низов с трудной судьбой, который, несмотря на жизненные трудности и невзгоды, взошел на властный олимп. Живое воплощение американской мечты, к тому же молодой на фоне совсем, скажем так, уже не юных участников борьбы за Белый дом.

Его автобиографическая книга «Деревенская элегия» и раньше была бестселлером, а теперь и вовсе бьет рекорды продаж. В принципе, о нем уже достаточно сказано, так что пересказывать жизнь сенатора целиком смысла не имеет. Тем более что вице-президент хотя и второе лицо в государстве, но не настолько влиятелен, чтобы определять судьбы мира. Тем не менее Вэнс — классический представитель так называемой реальной политики. Хотя можно сказать и более жестко, например, назвать это популизмом или беспринципностью, или и тем и другим.

Сначала перспективный молодой человек ругает Трампа последними словами, называет Гитлером, но потом вдруг видит перспективы от дружбы с ним. И что же? Без всяких зазрений совести публично извиняется, мол, да, тогда думал так, но теперь поменял позицию, осознал неправоту. И уважаемый господин Дональд Трамп его, естественно, прощает, потому что это несет личную выгоду и ему тоже.

Вот говорят, что Вэнс Украину не поддерживает, зато целиком за Израиль и Тайваню готов помогать. Но не факт, что завтра конъюнктура не поменяется, и господин Джей Ди Вэнс не скажет «да, я так считал, но теперь передумал, на самом деле все нужно сделать наоборот». И друг Трамп, конечно, опытнее, но в общем и целом такой же, нашли друг друга. Так что не стоит обольщаться.

«Политика цинична, все они такие»,— скажете вы. Да, безусловно. Все, да не все. Не то золото, что блестит, говорили в народе. Но мы не будем открывать на этот счет дискуссию. Рано еще говорить о победе Трампа и, соответственно, Вэнса. Избиратель судит не по словам, а по делам, по крайней мере, ответственный избиратель. Нынешняя администрация еще может многое сделать и многого добиться.

И даже Илон Маск республиканцам, возможно, что и не поможет. Как бы то ни было, господин Вэнс находится под российскими санкциями, и въезд ему в Россию запрещен. И, согласно последнему заявлению МИД РФ, исключать его из позорного списка никто не собирается. Так что наш он или не наш, пока не совсем понятно.

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