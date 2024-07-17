Япония передаст Украине $3,3 млрд доходов от замороженных активов РФ

Правительство Японии согласовало выделение Украине около 520 млрд иен ($3,3 млрд) с использованием замороженных активов России, сообщает Kyodo со ссылкой на источники. Эта сумма составляет чуть более 6% от общего объема помощи Украине в $50 млрд, одобренного всеми странами G7.

Ожидается, что из упомянутой суммы США и страны Евросоюза (ЕС) выделят по $20 млрд, еще $10 млрд разделят между собой Япония, Канада и Великобритания. Вопрос использования доходов от замороженных российских активов обсудят на заседании министров финансов и глав центробанков стран G7 в Рио-де-Жанейро на полях саммита G20.

В мае Совет ЕС также одобрил использование большей части доходов от заблокированных активов России на поддержку Украины. 90% от прибыли выделят через Европейский фонд мира, еще 10% направят в бюджет ЕС для распределения по программе долгосрочной помощи Киеву. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров говорил, что страна ежегодно будет получать €2,5–3 млрд. Эти средства планируется тратить в том числе на закупку систем ПВО и боеприпасов.

Подробности — в материале «Активам прописали превентивные меры».

Лаура Кеффер