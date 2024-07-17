Новые дорожные ограничения начали действовать в четырех районах Петербурга

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных планируемых перекрытиях и ограничениях дорожного движения. Они начинают действовать с 17 июля в четырех районах города, уточнили в ГАТИ.

В частности, в Василеостровском районе на период с 17 июля по 13 октября в связи с производством работ по размещению временных ограждений и пешеходной галереи ограничивается движение транспорта по 16-й линии В.О. — от Среднего до Малого проспекта В.О.

В Красносельском районе с 17 июля по 13 августа из-за строительства светофорного объекта движение будет ограничено на перекрестке проспекта Кузнецова и бокового проезда Петергофского шоссе.

В Московском районе с 17 по 23 июля ограничения вводятся по Люботинскому проспекту — от Заставской до улицы Кондратенко. В этой локации будут вестись работы по прокладке инженерных сетей.

В Центральном районе с 17 по 19 июля в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия полностью закрывается движение по Остропольскому переулку, Рязанскому переулку и улице Тюшина у пересечений с Лиговским проспектом.

Также в ГАТИ напомнили об ограничении движения транспорта до 15 октября по Лиговскому проспекту — от улицы Некрасова до набережной Обводного канала, включая перекрестки.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за подготовки к проведению Главного военно-морского парада в День ВМФ в центре Петербурга скорректирован график разводки мостов.

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