Трамп заявил, что для окончания конфликта на Украине уговорил бы Зеленского начать переговоры

Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News, в очередной раз заявил что, если бы он был у власти, то смог бы остановить конфликт на Украине за 24 часа. По его словам, для этого он бы попросил президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры и пригрозил бы президенту России Владимиру Путину увеличением военной помощи Киеву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Marco Bello , Reuters Дональд Трамп

Фото: Marco Bello , Reuters

«Я очень хорошо знаю Зеленского, и я еще лучше знаю Путина. И у меня были хорошие отношения, очень хорошие с ними обоими. Я бы сказал Зеленскому: "Довольно. Нужно начать договариваться". Я бы сказал Путину: "Если ты не договоришься, мы дадим ему очень много. Мы (дадим Украине.— "Ъ") больше, чем они когда-либо получали, если придется". Я заключу сделку за один день»,— сказал господин Трамп, отвечая на вопрос, каким образом он хочет остановить конфликт на Украине.

Дональд Трамп, который вновь намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году, неоднократно заявлял, что сможет завершить российско-украинский конфликт за 24 часа. Ранее он не раскрывал, как он планирует это осуществить. Господин Трамп также заявлял, что за десять минут сможет убедить европейских союзников тратить больше денег на Украину.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Эрдни Кагалтынов