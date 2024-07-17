Новак: Россия сможет реализовать свой СПГ, несмотря на санкции ЕС

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что западные санкции не повлияют на планы по реализации российского сжиженного природного газа (СПГ). Он подчеркнул, что Россия санкции не признает. Ограничительные меры, по его словам, в первую очередь негативно сказываются на европейских потребителях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Безусловно, учитывая, что данные виды энергоресурсов востребованы, а мировой спрос на них растет, то они будут реализованы, достигнуты договоренности с партнерами. Конечно, будут сложности, которые нужно преодолевать. Что касается санкций, мы их не признаем. Они являются незаконными и ухудшают положение тех, кто их вводит, а также собственных потребителей относительно цен на энергетические ресурсы»,— рассказал Александр Новак в интервью ТАСС в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

По словам вице-премьера, санкции, которые с 2014 года последовательно вводились западными странами в отношении российской энергетической отрасли, привели к росту экономики страны. «Отрасль успешно продолжает функционировать, развивается, внедряет современные технологии. Более того, обеспечивает заказ для российской промышленности. За счет этого растет экономика, потому что мы активно занимаемся импортозамещением»,— добавил он.

24 июня Евросоюз принял 14-й пакет санкций в отношении России и объявил о запрете транзита через порты стран—членов союза российского СПГ. Всего в санкционный список включили 47 компаний и 69 физических лиц. В их числе «Совкомфлот» и гендиректор компании Игорь Тонковидов, а также 27 танкеров, принадлежащих компании.

Подробнее о последствиях ограничений — в материале «Ъ» «Газовозы сыграют на разнице курсов».

Милена Костерева