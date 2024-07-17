Заводы выходят на плато

С марта 2022 года динамика российского промышленного производства прошла четыре фазы — период шокового спада и затем три периода подъема, отличающиеся интенсивностью и факторами роста. К таким выводам пришли эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, проанализировав объемы выпуска с устранением сезонности.

Спад промпроизводства после начала военной операции РФ на Украине был кратковременным и слабее «ковидного провала» — на 1,7% во втором квартале 2022 года к среднемесячному уровню 2021 года, оценил ЦМАКП. Наиболее пострадавшими на этапе «шоковой коррекции» (март—май 2022 года) были отрасли, зависимые от рынков «недружественных» стран со слабыми возможностями переориентации поставок (автопром, электрооборудование, фармацевтика, авиа-, ж/д, судостроение). В фазе восстановления (июнь 2022 года — апрель 2023-го) выпуск увеличило большинство отраслей, но восстановительный рост не компенсировал спада. Фактором расширения выпуска стал военный заказ: производство металлоизделий (рост на треть) добавило промвыпуску 1,2 п. п. прироста, транспортных средств (на 21%) — еще 0,6 п. п. Также значимый вклад обеспечили выпуск нефтепродуктов, пищевых производств, «гражданских» машин и оборудования.

С мая 2023 года по январь 2024-го промышленность была в фазе «почти стагнации»: общий уровень выпуска вырос на 1,3% за девять месяцев. Негативный вклад внес нефтегазовый сегмент (ограничения добычи и транспортировки по ж/д, ремонт НПЗ), в большинстве же отраслей рост продолжился, возникли и новые источники на фоне того, как отрасли решили проблемы экспорта и импорта (фармацевтика, химические производства, деревообработка, автопром). Продолжающаяся с февраля «фаза подъема», отмечают в ЦМАКП, выглядит парадоксально — при рекордно высокой загрузке мощностей, дефиците на рынке труда, высокой ставке ЦБ и т. д. Парадокс в ЦМАКП объясняют «уникальным сочетанием» краткосрочных факторов, обеспечившим две трети роста промвыпуска (восстановление производства нефтепродуктов, превышение уровня добычи нефти, скачки производства металлоизделий из-за завершения крупных заказов). И поскольку эти факторы временные, промпроизводство неизбежно перейдет к околостагнационной динамике в ближайшем времени с концентрацией роста в приоритетных «малорыночных» секторах, прогнозируют в ЦМАКП.

Диана Галиева