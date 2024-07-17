Век вейпа не видать

Новая прогрессивная шкала НДФЛ и другие изменения налоговой системы РФ почти не взволновали россиян, следует из очередного доклада в рамках «Национального индекса тревожностей», подготовленного коммуникационной компанией КРОС по итогам второго квартала 2024 года. По общему уровню спровоцированной тревоги эта тема на последних позициях рейтинга соседствует с опасениями по поводу возможного запрета вейпов, о котором в конце мая снова заговорили в Госдуме. Лидерами же на этот раз стали паводки, ядерная эскалация и ботулизм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

КРОС ранжирует тревожности россиян на основе анализа новостей СМИ (медиаиндекс), а также постов и комментариев в соцсетях (соцмедиаиндекс). Суммарный индекс тревожности, который КРОС рассчитает в «медиаюнгах», показывает, как полагают авторы рейтинга, масштаб «информационной волны», поднятой вокруг той или иной темы. В свою очередь «индекс приживаемости» (отношение «соцмедиаиндекса» к «медиаиндексу») дает понять, насколько сильно тема волнует рядовых интернет-пользователей.

Первую строчку в списке главных страхов россиян по итогам апреля—июня заняли природные катаклизмы.

Суммарный индекс тревожности, связанный с этой темой, составил 386,6 медиаюнга. Речь в первую очередь идет о паводках в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях. Сюда же авторы отнесли лесные пожары на Дальнем Востоке и в Сибири, а также залповые ливни, штормы и ураганы в Московской, Владимирской, Ярославской и других областях.

На втором месте по суммарному индексу оказался страх, связанный с ростом цен (306,1 медиаюнга). По данным авторов доклада, его источником стали сюжеты в СМИ о том, что инфляцию «не удается удержать в приемлемых границах», а также жалобы пользователей соцсетей на подорожание.

На третьей строчке — ядерная эскалация и возможный военный конфликт с НАТО (273,8).

В КРОС считают, что росту уровня тревожности в данном случае способствовало ужесточение риторики вокруг ситуации на Украине. В соцсетях ядерные страхи выражены меньше, чем в традиционных медиа.

Далее по убыванию расположились страхи перед диверсиями и атаками беспилотных летательных аппаратов (272,5), телефонными мошенниками (107,9), инфекциями, в том числе ботулизмом (61,6), возможным неурожаем (35,9), растущей зависимостью от Китая (31,2), повышением налогов (27,4) и возможным запретом вейпов (19,9). Отметим, что в соцсетях опасения по поводу запрета электронных устройств для курения даже обошли тревожность, связанную с донастройкой налоговой системы (отметим, 31 мая в Госдуму внесен законопроект о полном запрете продажи никотинсодержащих и безникотиновых жидкостей и устройств для их доставки; его рассмотрение запланировано на сентябрь).

Как пояснил “Ъ” директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев, большинство пользователей соцсетей спокойно отреагировали на налоговые преобразования, потому что они не затронут их лично: «Все-таки повышение коснется небольшой группы граждан». Сыграл свою роль и «взвешенный, разъяснительный характер» комментариев по этой теме в традиционных СМИ, которые «практически не дали поводов соцсетям для острой реакции на нее»: «В коммуникационном плане тема была отработана очень хорошо»,— считает господин Лебедев.

Андрей Прах