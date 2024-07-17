Ипотека взлетела

Обычная ипотека, на которую претендуют клиенты, не входящие в категории льготных, становится все дороже. К середине июля средние ставки предложений банков из числа крупнейших приблизились к 20% годовых, свидетельствуют данные АО «Дом.РФ». Эксперты ожидают роста ставок до 24% осенью, а также снижения выдач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

К середине июля 2024 года ставки по стандартным ипотечным программам у 20 крупнейших российских банков достигли 19,6% годовых на первичном рынке и 19,9% годовых на вторичном рынке. Об этом свидетельствует мониторинг ставок АО «Дом.РФ», с которым ознакомился “Ъ”. Это максимальные значения с апреля 2022 года, когда они составляли 20,5% и 20,2% годовых соответственно.

В мониторинге «Дом.РФ» учитываются стандартные условия кредитования: клиент не является зарплатным (за исключением Сбербанка), первоначальный взнос — 30%, сумма кредита — 8,4 млн руб., скидки от партнеров не учитываются.

Как свидетельствует мониторинг ставок «Дом.РФ» и «Русипотеки», всего в течение июля десять банков повысили ставки по ипотеке — Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Совкомбанк, МКБ, Т-банк, МТС-банк, банк «Санкт-Петербург», «Кубань Кредит», УБРиР. Диапазон повышения — от 0,5 п. п. до 2,5 п. п. Кроме того, Сбербанк с 12 июля изменил условия по предоставлению скидки 0,3 п. п. на ипотечные ставки. «Ранее данное предложение было доступно при использовании сервиса электронной регистрации, теперь опция доступна при использовании услуги юридической проверки недвижимости от "Домклик"»,— пояснили в банке. В результате базовые ставки (без учета скидок) в Сбербанке составляют 23,3% годовых на первичном рынке и 23,6% на вторичном рынке, ВТБ — 21,8%, у Альфа-банка — от 20,99%.

Несмотря на высокие ставки, выдача ипотеки росла, особенно в июне накануне отмены льготной ипотеки на новостройки и введения более жестких ограничений для заемщиков по семейной ипотеке (см. “Ъ” от 11 июля). По данным Frank RG, в июне объемы выдач по ипотеке составили 777 млрд руб. Всего за первое полугодие 2024 года, как сообщили “Ъ” в «Дом.РФ», по всем льготным ипотечным программам выдано 413,5 тыс. кредитов на 2,18 трлн руб. С учетом совокупной выдачи ипотечных кредитов за тот же период в размере 2,87 трлн руб. доля льготных программ в денежном эквиваленте составила 76%.

В ВТБ отмечают, что на фоне выросших ставок спрос на рыночные ипотечные программы будет «охлаждаться».

«Часть заемщиков сфокусируют свой интерес на программах господдержки. Другие клиенты предпочтут пока отложить сделки и направить имеющиеся деньги на депозиты с высокой доходностью»,— уверены в банке. Несмотря на это, в ВТБ ожидают увеличения доли рыночных программ в выдачах банка — с 19% в июне примерно до 30% к концу года. Это произойдет в результате сужения «семейной» ипотеки, кредит по которой теперь могут оформить несколько категорий семей, а также «возможных ограничений по IT-ипотеке».

На фоне повышения ставок по рыночным программам объем выдаваемых кредитов по ним будет снижаться. По оценке НКР, во втором полугодии их доля не будет превышать 20% новых выдач. Как отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин, «она могла бы быть еще меньше, если бы не отмена с 1 июля госпрограммы (на новостройки под 8% годовых.— “Ъ”)». Тем не менее, продолжает он, «льготные программы (в основном семейная ипотека) сохранят доминирующие позиции в сегменте ипотеки во втором полугодии».

В НРА полагают, что с августа ипотечные выдачи в целом упадут на 30% по сравнению с сопоставимым периодом 2023 года, а начиная с сентября 2024 года разница с прошлогодними показателями будет составлять 40–45%.

Как отмечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, доля оставшихся льготных программ в изменившихся условиях составит около 40–50%, при этом осенью 2024 года ставка по обычной ипотеке может достигнуть 24% годовых.

По оценке старшего директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, на фоне отсутствия ощутимой разницы в ставках на первичном и вторичном рынке спрос будет перетекать в пользу последнего: «Такое жилье объективно не требует немедленных дополнительных расходов на ремонт и мебель. Кроме того, достигнутая разница в стоимости жилья в 50% также делает вторичный рынок более привлекательным. Вместе с тем действующие высокие процентные ставки охладят спрос на ипотеку, причем в большей мере на первичную недвижимость». Согласно данным «Сбериндекса», в июне средняя цена за квадратный метр, рассчитанная по фактическим сделкам, составила 155,45 тыс. руб. на первичном рынке и 106,8 тыс. руб.— на вторичном рынке.

Ольга Шерункова