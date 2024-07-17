Легенда номер два

Гостиничным оператором отеля, который построит «ГК Алькор» в ЖК «Кронфорт» в Кронштадте, станет московская УК Legenda Hotels, связанная со структурами Олега Дерипаски. УК уже управляет более чем 20 объектами в Москве, Хакасии, Кемеровской области и других регионах России. Будущая гостиница в «Кронфорте» площадью 12,6 тыс. кв. м — первый объект оператора в Петербурге. У участников рынка есть вопросы к неймингу (на петербургском рынке действует одноименный местный застройщик) и некоторым аспектам позиционирования нового игрока, но они признают, что при запуске масштабных проектов выбор в пользу родственных компаний имеет целесообразность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рендеринг жилого кластера «Кронфорт» в Кронштадте

Фото: «ГК Алькор» Рендеринг жилого кластера «Кронфорт» в Кронштадте

Фото: «ГК Алькор»

Предполагаемый отель станет частью одного из трех кварталов на территории ЖК «Кронфорт», уточняет пресс-служба «ГК Алькор». Гостиница площадью 12,6 тыс. кв. м будет иметь статус четырехзвездочного отеля. Предполагается, что номерной фонд составит не менее 130 единиц и будет разделен на три категории: «стандарт», «джуниор сьют» и «люкс». В номерах запроектированы панорамные окна, большинство из которых будет иметь вид на воду. На первом этаже здания запланирован ресторан с террасой и гастрокондитерской, под крышей расположится панорамный ресторан морской кухни.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «ГК Алькор», зарегистрированное в Санкт-Петербурге в 2020 году, на 99,9% уставного капитала принадлежит ООО «Алькор», которое, в свою очередь, через ряд других фирм принадлежит структурам компании «Главстрой Санкт-Петербург».

Как рассказали «Ъ-СПб» в пресс-службе «ГК Алькор», для выбора гостиничного оператора проводился конкурс, в ходе которого УК Legenda Hotels показала себя как максимально соответствующая требованиям компании. «Помимо подтвержденного двадцатилетнего опыта на рынке, подрядчик обладает компетенциями в управлении недвижимостью высокого класса, а именно отелями категории "четыре звезды", а также не первый год работает с курортной недвижимостью. Последнее для нас не менее важно, так как "Кронфорт" будет реализован в рамках общей концепции по превращению Кронштадта во всесезонный город-курорт»,— отметили в компании.

Обозначить объем инвестиций в отель на текущий момент сложно, добавили в «Алькоре». «Гостиница относится к завершающему этапу реализации проекта "Кронфорт". Сейчас мы находимся на этапе проработки концепции»,— сообщили редакции в пресс-службе компании.

Портфель Legenda Hotels насчитывает более 20 объектов, включая экокурорты «Гладенькая» в Хакасии и «Гора Соболиная» в Кемеровской области, аэроотель в Красноярске, отель на острове «Легенда, Сахалин» («Пасифик Плаза») и др. Основная деятельность УК сосредоточена в Сибирском федеральном округе. Юридическое лицо гостиничного оператора — ООО «Группа Отелей Легенда» — учреждено ООО «ЭН+ Туристическая инфраструктура», которым через несколько других юрлиц владеет АО «Евросибэнерго». Группа En+, основанная Олегом Дерипаской, объединяет активы в электроэнергетике, долю в производителе алюминия «Русал», группе ГАЗ. В 2019 году господин Дерипаска договорился с Минфином США о снятии санкций с En+, «Русала» и «Евросибэнерго», согласившись сократить свою долю в En+ с 70 до 44,95%. Годом ранее миллиардер перестал быть владельцем девелопера «Главстрой».

Тем не менее эксперты рынка недвижимости не исключают, что привлечение Legenda Hotels к проекту в Кронштадте может быть отчасти связано с аффилированностью компании со структурами бывшего владельца «Главстроя».

Ольга Шарыгина, вице-президент Becar Asset Management, поясняет, что важным фактором при выборе управляющей компании и партнера является доверие. «Компания, которой доверят управление, должна быть не только суперпрофессиональной и опытной, но и должна вызывать доверие у инвестора. Невозможно сразу продумать все вопросы и просчитать до сотых долей все параметры, гарантировать их успешность. И вот тут нужно довериться партнеру, знать, что он справится. А верить своим чуть проще, чем чужим»,— признает госпожа Шарыгина. По ее словам, объем инвестиций в отель можно оценить не менее чем в 2,5 млрд рублей.

Вопросы у игроков рынка недвижимости вызвал нейминг оператора будущей гостиницы. «Разбираться в юридических тонкостях оставим юристам. А вот с точки зрения восприятия рынком, да, у меня возникла ассоциация (с названием известного петербургского девелопера Legenda.— «Ъ-СПб»). Особенно после посещения сайтов обеих компаний: логотипы почти идентичны, расположены одинаково»,— поделилась впечатлениями госпожа Шарыгина.

В компаниях Legenda Hotels и Legenda Василия Селиванова сходство в нейминге не прокомментировали.

Судебный эксперт группы Veta Александр Терентьев назвал вероятность конфликта в связи с наличием сходства в названии невысокой. «Оба товарных знака надлежащим образом зарегистрированы своими правообладателями, то есть в настоящее время оба имеют правовую охрану. Заявка на регистрацию товарного знака Legenda Hotels подана существенно позже, чем в отношении Legenda Intelligent Development, тем не менее бренд гостиничного оператора зарегистрирован 15 июня 2023 года, и никаких свидетельств того, что кто-то пытался оспорить действия Роспатента и досрочно прекратить действие правовой охраны на основании, например, схожести товарного знака до степени смешения с другим, имеющим приоритет по времени, мне, по крайней мере, найти не удалось»,— рассказал эксперт.

Кроме того, оба знака зарегистрированы в отношении товаров и услуг разных классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ): Legenda Hotels в отношении услуг 39-го (транспортировка, хранение товаров, организация путешествий) и 43-го (обеспечение временного проживания, пищевыми продуктами и напитками) классов, Legenda Intelligent Development — в отношении 36-го (страхование и операции с недвижимостью), 37-го (строительство и ремонт) и 42-го (технологические услуги, промышленный дизайн) классов. «То есть товарные знаки не пересекаются ни по одному из классов, предоставляют различные услуги с использованием принадлежащих им брендов, а это само по себе сводит вероятность конфликта к минимуму»,— заключает юрист. Товарных знаков с использованием слова «легенда» — огромное количество, в том числе написанного латиницей или стилизованного иным способом. Они зарегистрированы в отношении товаров и услуг самых разных классов, это не запрещено законом и не мешает правовой охране каждого из таких знаков, объяснил господин Терентьев.

Александра Тен