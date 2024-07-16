Карта военной операции на 16 июля 2024 года

16 июля Минобороны РФ сообщило, что подразделения группировок войск «Запад», «Центр», «Восток» и «Юг» улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи на своих направлениях. Группировка войск «Север» отразила пять атак ВСУ в Харьковской области. Всего за сутки было отражено 13 атак в зоне СВО, средства ПВО сбили 28 БПЛА, а также украинский самолет Як-52.

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За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал об 11 обстрелах и прилетах более 40 БПЛА. Ракетная опасность действовала в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе. Из-за регулярных обстрелов в области закрыли въезд в 14 приграничных населенных пунктов.

После ночной атаки украинского БПЛА в Курской области серьезные повреждения получил завод низковольтной аппаратуры. В течение ночи средства ПВО также сбили девять БПЛА над Ростовской областью, по одному — над Воронежской областью и над акваторией Черного моря около западного побережья Крыма.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, с начала дня по республике было выпущено около 70 снарядов. По данным «РИА Новости», ВСУ за сутки нанесли 47 ударов из ствольной артиллерии по Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов.

Воздушная тревога на Украине работала в Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Черниговской областях, а также в Киеве. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Канев (Черкасская область) и в пригороде Харькова. Глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко писал о мощном взрыве в Херсоне.