«Росатом» ушел из Германии

Немецкая структура «Росатома» Nukem, работающая на западном рынке вывода АЭС из эксплуатации, продана японской IT-компании Muroosystems. «Росатом» после 2022 года хотел выйти из актива, ссылаясь на «ограничение и давление на российских собственников в ЕС». Для закрытия сделки немецкий менеджмент запустил процедуру банкротства, отстранив «Росатом» от управления компанией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Немецкая структура «Росатома» Nukem Technologies Engineering Services сообщила на сайте о подписании соглашения о продаже бизнеса японской IT-компании Muroosystems Corp. Условия трансакции не разглашаются, закрытие сделки ожидается к середине августа. На дополнительные вопросы “Ъ” в Nukem не ответили.

Nukem Technologies Engineering Services — дочерняя структура Nukem Technologies, старейшей в мире компании, специализирующейся на выводе АЭС из эксплуатации и обращении с радиоактивными отходами. «Росатом» приобрел актив в 2009 году за €23,5 млн. Основной рынок — ЕС. Nukem, в частности, занималась демонтажем энергоблоков в Германии и Швеции, строила комплекс по переработке отходов на Хмельницкой АЭС (Украина). По последним открытым данным, выручка Nukem Technologies Engineering Services за 2019 год — €24,4 млн, за 2020 год — €20,4 млн. За эти два года компания отчиталась об убытках в €6,7 млн суммарно.

ЕС не вводил санкций против «Росатома» или Nukem. Но после начала военных действий на Украине у Nukem начались проблемы с получением новых заказов, следует из заявления компании. В мае 2023 года директор Nukem Томас Зайпольт сообщал Bloomberg, что компания ведет переговоры о продаже и надеется завершить сделку к середине года. По данным “Ъ”, в 2023 году «Росатом» провел финансовое оздоровление Nukem и погасил дебиторскую задолженность, чтобы повысить привлекательность актива. Но сделка не состоялась из-за юридической неопределенности допустимости покупки актива у российского владельца, следует из заявлений Nukem.

Алексей Лихачев, глава «Росатома», в марте 2024 года, ТАСС: Санкции... легче нам жизнь не делают. Но они точно совершенно не сдержат нас в нашей работе.

Весной 2024 года немецкий менеджмент по требованию законодательства страны запустил процедуру самоуправляемого банкротства структур Nukem Technologies, следует из картотеки суда Ашаффенбурга в Баварии. Основная цель процедуры — сохранить операционную деятельность и найти нового инвестора или покупателя, следует из сообщения Nukem.

В «Росатоме» сказали “Ъ”, что в связи с текущими геополитическими ограничениями и давлением на российских собственников в странах ЕС приняли решение выйти из актива. Там уточнили, что были в курсе процедуры банкротства Nukem. В «Росатоме» напомнили, что приобрели Nukem Technologies для развития направления по выводу атомных электростанций из эксплуатации на зарубежных рынках. За годы нахождения в контуре «Росатома» компания получила ряд важнейших референций, а также существенную финансовую поддержку, утверждают в госкорпорации.

Muroosystems существует с 2006 года. Специализируется на IT-решениях, связанных с центрами обработки данных, и участвует в проектах развития энергетики. В декабре 2022 года правительство Киргизии сообщало, что премьер страны Акылбек Жапаров и представители Muroosystems обсуждали проекты по строительству ГЭС. Связаться с Muroosystems не удалось.

Рынок вывода энергоблоков из эксплуатации — перспективное направление, особенно в западных странах, где новые АЭС пока практически не строятся, но зато стареют действующие энергоблоки. Общая мощность АЭС в Евросоюзе превышает 90 ГВт (23% от общей выработки в ЕС). EY оценивает оборот рынка вывода АЭС из эксплуатации в $125–135 млрд в период 2021–2050 годов. Вывод одного энергоблока может занимать до 20 лет.

Директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева поясняет, что процедура самоуправляемой несостоятельности, известная в Германии как Eigenverwaltung, позволяет компании управлять своей реорганизацией самостоятельно под надзором суда и назначенного администратора. По ее словам, компании могут инициировать процедуру, если та способствует сохранению бизнеса и решению финансовых проблем. В случае Nukem, продолжает юрист, суд освободил компанию от российской структуры собственности, что способствовало минимизации соответствующих юридических рисков. Как уточняет госпожа Яковлева, судебная практика в таких случаях поддерживает независимость компании от решений материнской структуры, хотя менеджмент Nukem должен был уведомить о процедуре «Росатом».

Полина Смертина, Дмитрий Козлов