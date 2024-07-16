По подозрению в организации незаконной миграции в Ленобласти задержали членов ОПГ

Четырех человек задержали в Ленинградской области по подозрению в организации незаконной миграции. Среди них и сотрудники полиции, сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

В Ленобласти возбудили уголовное дело по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой с использованием служебного положения). По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали уроженца Таджикистана. Полагают, что он организатор группы. Также были остановлены три инспектора по вопросам миграции ОМВД по Кировскому району.

Согласно данным следствия, в прошлом году эти лица создали преступную группу, в которой распределили обязанности для постановки иностранных граждан на миграционный учет. Таким образом они помогли с документами более 20 иностранцам, создав видимость законного пребывания на территории России.

По местам службы и проживания подозреваемых прошли обыски. Далее фигурантам дела будет избрана мера пресечения.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге с 10 по 16 июня выдворили из России 300 иностранных граждан.

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