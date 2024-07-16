«Сухой» погубила атака

Как стало известно “Ъ”, резонансное уголовное дело о крушении в Подмосковье SSJ 100 «Газпром авиа» передано из регионального следствия в центральный аппарат СКР. По главной версии, с которой сейчас работают следователи и эксперты, лайнер мог разбиться из-за неправильно установленных в ходе технического обслуживания датчиков угла атаки. Во всяком случае разработчик самолетов уже обратил внимание эксплуатантов на эту проблему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Уголовное дело о крушении в минувшую пятницу SSJ 100 (регистрационный номер RA-89049) в районе подмосковной Коломны возбудили следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР. Однако выслушав доклад руководства управления, председатель СКР Александр Бастрыкин распорядился повысить уровень расследования. Так дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) оказалось в производстве следователей управления по расследованию особо важных дел ГСУ, в котором в основном служат генералы и полковники юстиции. Именно им господин Бастрыкин обычно поручает расследование резонансных уголовных дел, в том числе об авиакатастрофах. Так произошло и на этот раз.

Следователь, принявший к своему производству дело, назначил целый ряд экспертиз, в том числе летно-техническую. Но все-таки опираться в своем расследовании он будет на выводы Межгосударственного авиационного комитета. Его специалисты сейчас расшифровывают данные, записанные на речевой и параметрический самописцы, фиксирующие переговоры пилотов и параметры самого полета, включая работу двигателей, положение закрылков и проч.

Экипажу из трех человек, напомним, предстояло перегнать RA-89049 с аэродрома Третьяково, где он с 3 мая проходил техобслуживание в ПАО «Луховицкий авиационный завод им. П. А. Воронина», во Внуково. Однако вскоре после взлета в процессе набора высоты лайнер вдруг резко сорвался в пике и рухнул в лес. Взрывом его разнесло на небольшие фрагменты, а тела погибших настолько сильно обгорели, что потребуется ДНК-экспертиза для их опознания.

По данным источников “Ъ”, вначале отрабатывалась версия, согласно которой могли выйти из строя обе силовые установки SSJ 100 — двигатели SaM146 российско-французского производства, запчасти к которым из-за санкций официально перестали поставлять в Россию с 2022 года.

Произойти это могло из-за технической неисправности, некачественного топлива или попадания птиц. Однако, по предварительным данным, оказалось, что двигатели работали до самого столкновения с землей, а катастрофа, как предполагается, произошла в процессе управляемого полета.

Версию, почему это произошло, фактически выдвинуло ПАО «Яковлев», разработчик и производитель SSJ 100, призвавшее строго соблюдать требования руководства по эксплуатации при замене датчиков угла атаки. Работы, по рекомендации ПАО, должны осуществляться под двойным контролем, а один специалист не должен заменять два и более устройства. Предполагается, что во время техобслуживания неправильно могли установить два из четырех датчиков.

По оценкам специалистов, в результате неправильной работы датчиков угла атаки самолет вместо набора высоты мог свалиться в пике. Чрезвычайная ситуация развивалась столь стремительно, что никто из членов экипажа не успел предупредить о ней наземные службы и подать сигнал бедствия.

Николай Сергеев