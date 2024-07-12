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«Сухой» обслужили до катастрофы

В деле о крушении SSJ 100 приоритетна версия о технической неисправности

Самолет Sukhoi Superjet 100 «Газпром авиа» разбился в Подмосковье в пятницу. Катастрофа произошла после технического обслуживания лайнера на авиационном заводе. Аварийная ситуация на борту начала развиваться вскоре после взлета при наборе высоты. Падение с высоты 1,5 км не оставляло никаких шансов трем членам экипажа, обломки машины взрывом разбросало на сотни метров. Восстановить картину происшедшего с помощью бортовых самописцев предстоит специалистам МАК. Пока они, как и следствие, склоняются к версии о технической неисправности самолета.

В обломках на месте катастрофы были обнаружены бортовые самописцы, которые и помогут установить причину происшедшего

В обломках на месте катастрофы были обнаружены бортовые самописцы, которые и помогут установить причину происшедшего

Фото: Официальный телеграм-канал главы Коломны Александра Гречищева / Reuters

В обломках на месте катастрофы были обнаружены бортовые самописцы, которые и помогут установить причину происшедшего

Фото: Официальный телеграм-канал главы Коломны Александра Гречищева / Reuters

SSJ 100 разбился буквально через несколько минут после того, как в 14:52 взлетел с аэродрома Третьяково. С 3 мая он проходил техобслуживание в ПАО «Луховицкий авиационный завод им. П. А. Воронина», а в пятницу экипажу во главе с опытным (налет более 5 тыс. часов) 53-летним пилотом Евгением Булавко предстояло совершить перегоночный рейс до аэропорта Внуково. Посадка планировалась экипажем в 15:40.

Что такое SSJ 100

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Последний раз пилоты вышли на связь с диспетчером Домодедово-Круг столичного авиаузла в 14:57. В этот момент SSJ 100 находился в процессе набора высоты. Согласно показаниям средств наземного контроля, лайнер набрал чуть более половины указанного диспетчером потолка (около 3 км), а затем начал снижаться со все возрастающей скоростью.

Отметка самолета исчезла с радаров, на сообщения экипаж не отвечал, а в полицию поступило несколько сообщений от жителей городского округа Коломна, наблюдавших падение самолета с последующим взрывом на земле.

На место крушения отправили сразу два отряда спасателей и вертолет Ми-8. Горящие обломки были обнаружены в лесу в районе деревни Большое Карасево. К разрушениям и жертвам на земле катастрофа не привела. Все три члена экипажа SSJ 100, пилоты Евгений Булавко и Владислав Харламов, а также бортпроводник Максим Лукманов, погибли.

Следственные органы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал, чтобы ему доложили о ходе расследования, а самое главное — о возможных причинах ЧП. По результатам доклада производство по делу может быть передано в центральный аппарат СКР.

Пока, по данным “Ъ”, следователи склоняются к тому, что к катастрофе могли привести не действия пилотов, а техническое состояние машины.

Данный SSJ 100 (регистрационный номер RA-89049) построен в 2014 году, первый полет совершил в следующем году. Потом, правда, он простоял несколько месяцев на стоянке «Газпром авиа», и первый коммерческий полет совершил только в январе 2016 года. С пассажирами на борту в последний раз RA-89049 поднимался в воздух в конце апреля этого года, а в начале мая был отправлен на техобслуживание в Луховицы.

Специалисты завода проверили работу всех узлов и агрегатов лайнера, в том числе его силовые установки, дав добро на дальнейшую эксплуатацию машины. Сертификат летной годности данного SSJ 100 действовал с 20 июля 2020 года до 23 января 2030 года. За это время лайнер мог провести в воздухе 15 тыс. часов и совершить 10 тыс. посадок.

В среднем ежегодно самолет совершал около 300 рейсов, в 2023 году — 352, в 2024-м — 112.

Среди приоритетных версий, которые предстоит отработать специалистам Межгосударственного авиакомитета (МАК), осуществляющим техническое расследование катастрофы,— возможный отказ одного или сразу двух российско-французских двигателей SaM146. Запчасти к ним из-за санкций перестали поставлять в Россию с 2022 года. По мнению экспертов, могли отказать и другие системы, однако предполагаемые версии катастрофы будут выдвинуты только после расшифровки бортовых самописцев. Пока же специалисты не исключают любых вариантов — от столкновения с птицами до заправки самолета некачественным топливом.

Авиационные происшествия с самолетами SSJ 100

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Следствие уже изъяло документацию по RA-89049, в том числе связанную с проведенными на нем работами по техобслуживанию, которую изучает, а также образцы топлива — они направлены на экспертизу.

Отметим, что одновременно с этим SSJ 100 в воздухе поблизости находился проходящий испытания Superjet New, на котором российско-французские SaM146 будут заменены на российские двигатели ПД-8. Он успешно сел, хотя впоследствии представителям Минпромторга и ОАК пришлось объяснять, что инцидент произошел со «старым» самолетом, а «опытный "Суперджет" с импортозамещенными системами успешно завершил испытательный полет», приземлившись на аэродроме Раменское.

Технические данные разбившегося SSJ 100

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Вечером 12 июля Telegram-канал «Авиаторщина» выложил видеофрагмент выступления заместителя главы Росавиации Андрея Добрякова на совещании с Минпромторгом. В этой записи чиновник сказал, что RA-89049 «летел без разрешения».

«Об отсутствии какого разрешения на полет говорит представитель Росавиации, угадать сложно: все полеты регулярно согласовываются в штатном режиме, а в факте взлета с аэродрома опытной авиации нет ничего экстраординарного»,— уточнил в беседе с “Ъ” источник в авиационной отрасли. Позднее в Telegram-канале представителя Росавиации было опубликовано сообщение главы регулятора Дмитрия Ядрова о том, что «воздушное судно осуществляло перелет в соответствии с принятым планом полетов, в соответствии с поступившей заявкой, одобренной оперативными органами Единой системы организации воздушного движения, по маршруту аэродром Луховицы—аэродром Внуково».

Николай Сергеев, Айгуль Абдуллина

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