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Коммерсантъ FM
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Суд в Гааге дал командиру Освободительной армии Косово 18 лет тюрьмы

Спецтрибунал по расследованию преступлений в Косово признал экс-командира Освободительной армии Косово (ОАК) Пьетера Шалу виновным в военных преступлениях. Суд в Гааге приговорил его к 18 годам тюремного заключения.

Пьетр Шала

Пьетр Шала

Фото: Piroschka van de Wouw/Pool, Reuters

Пьетр Шала

Фото: Piroschka van de Wouw/Pool, Reuters

Пьетер Шала был признан виновным в трех военных преступлениях, совершенных в период с 17 мая по 5 июня 1999 года. Среди них — произвольные задержания и пытки 18 человек, а также убийство одного из пленных. Суд постановил, что Шала лично несет ответственность за пытки на металлургическом заводе в городе Кукес (Албания), который ОАК использовала в качестве места содержания пленных. Он не признал своей вины.

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Бывший командир ОАК, известный как «командир Волк», был арестован в 2021 году в Бельгии и доставлен в следственный изолятор. Слушания по его делу велись на протяжении трех лет. На заседании сегодня, 16 июля, суд ознакомился с показаниями 22 свидетелей, из которых 10 представила сторона обвинения, и вынес Пьетеру Шале обвинительный приговор.

В 1996 году для борьбы за независимость Косово албанцы создали Освободительную армию Косово. Военизированная организация выступала за отделение от Югославии. Жертвами вооруженного конфликта ОАК и Югославской армии стали более 2,5 тыс. человек.

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