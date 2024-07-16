Hugo Boss снижает прогноз по выручке из-за слабых продаж в Британии и Китае

Акции немецкого производителя модной одежды и аксессуаров Hugo Boss снижались в цене на 8–10%. Накануне компания уменьшила свой прогноз по годовой выручке.

В рамках квартальной отчетности компания сообщила, что по итогам текущего финансового года она ожидает общую выручку около €4,3 млрд, тогда как ранее прогнозировала €4,4 млрд. Hugo Boss заявила, что ей приходится работать на фоне «сложной макроэкономической и геополитической обстановки, которая сдерживает потребительский спрос». Такая ситуация уже привела к замедлению некоторых показателей компании во втором квартале. В частности, «непростая ситуация сложилась на рынках Великобритании и Китая».

В целом за второй квартал продажи Hugo Boss сократились на 1%, до €1 млрд. Говоря о динамике показателей по регионам, компания отметила, что ситуация в Северной и Южной Америке остается позитивной — во втором квартале продажи там выросли на 5%. Однако на рынках региона ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка), а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе Hugo Boss зафиксировала снижение продаж — на 2% и 4% соответственно.

Евгений Хвостик